Z hradního paláce bude znovu výhled jako za dob císařů

Unikátní románská okna v severní a západní hradní zdi proto zatím lidé mohou obdivovat jen tak, že zvednou oči vzhůru. To by se však mělo změnit.

Vedení hradu společně s památkáři zvažuje, že by na původních krakorcích, které dříve nesly podlahu sálu, vyrostla, alespoň zčásti, podlaha nová. Ta by mohla velkou měrou chránit palác před deštěm, ale navíc by po stovkách let opět nabídla vyhlídku z unikátních románských oken na řeku Ohři a severní podhradí.

Drenáž zachrání zdivo

„Vodou nasáklá zemina uvnitř paláce tlačila na severní stěnu tak, že se zeď dala do pohybu. Bylo nutné rychle obnovit nefunkční drenáž, opravit škody a začít přemýšlet, jak národní kulturní památku před srážkami do budoucna ochránit. A právě částečné zastřešení paláce na úrovni historické podlahy by mohlo pomoci,“ uvedl kastelán Chebského hradu Tomáš Dostál.

Ten na řešení problému pracuje s památkáři a majitelem hradu, kterým je město Cheb. Podle jeho slov je základ paláce umístěn téměř pět metrů pod stávajícím povrchem. Taková masa zeminy tlačí na severní stěnu paláce obrovskou silou a představuje tak pro zeď, která je zároveň zdí hradební, vážné nebezpečí.

„Palác má problémy s vodou dlouhodobě. Nyní se povedlo škody napravit, ale nová drenáž zvládne odvést jen část srážkové vody. To je třeba řešit. Jednou z variant, které vzešly z jednání se správou hradu, je částečně tam navrátit podlahu, jež tam už jednou byla,“ potvrdil Jan Konůpek z Národního památkového ústavu v Lokti.

Podle jeho slov by podlaha mohla snížit úhrn srážkové vody na takovou úroveň, aby ji nová drenáž byla schopna pojmout. „Těch variant je několik, takže můžeme říct, že o té záležitosti se budeme bavit ještě dlouho. Nechtěli bychom zde dělat těžko odstranitelné zásahy. Cílem je najít řešení, které splní svůj účel a zároveň jej v případě potřeby bude snadné odstranit,“ řekl památkář.

Zdůraznil, že ačkoli primárním účelem navrženého řešení je ochrana památky, mělo by obnovení původní podlahy ještě další význam. A tím je nový magnet pro turisty.



Lidé by se tak poprvé po několika staletích mohli procházet v místech, kde císař řešil státnické záležitosti, zblízka si prohlédnout románská pětidílná sdružená okna, která nemají v republice obdoby, a pokochat se vyhlídkou, jež byla výsadou vládců z rodu Štaufů.

Podle Jana Konůpka se toho za poslední roky změnilo na hradě hodně. „Obnova chebské falce je ukázkou toho, jak by to mělo v praxi fungovat. O památku se stará špičkový tým, věci se dlouze diskutují a vše, co se zde děje, je ku prospěchu památky,“ chválí Konůpek. „V současné době je více než polovina paláce zrestaurovaná, stabilizace vnějšího pláště je udělaná špičkovým způsobem. Teď ještě musíme najít způsob, jak palác důkladně zajistit proti vlhkosti do budoucna,“ dodal.