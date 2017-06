Začíná festival Chebské dvorky. Přehlídka umění obsadí 22 míst

Malebná místa historického centra ožijí večer, kdy se uskuteční v 19 hodin na Františkánském náměstí slavnostní zahájení akce, nezapomenutelnou atmosférou kulturních zážitků nejrůznějších forem a neočekávaných setkání. V průběhu festivalu je možné navštívit divadelní představení, filmové projekce, módní přehlídky či koncerty.

Na zdech, plotech a zábradlích, ve vzduchu i na zemi se dají najít fotografie, malby, grafické práce, kresby, prostorové instalace, plastiky i sochy.

Svou tvorbu představují také nezávislí designeři a módní návrháři, pro malé i velké příznivce výtvarného umění jsou připraveny tvůrčí dílny, kde si mohou vyzkoušet svůj um a zručnost.

Informační centrum festivalu je v budově Art centra Galerie 4 na Františkánském náměstí, kde je také umístěn dvorek s číslem 1. Sousední dvorek, označený číslem 2, nabízí návštěvníkům unikátní fotokroniku festivalu od roku 2003 nazvanou Za námi.

Zakázané fotografie

Také letos přijíždí do jedné z vnitřních zahrad františkánského kláštera vystavovat publicista, redaktor a fotograf Ladislav Šolc.

Chebský patriot jako vždy představí své vlastní fotografie města Cheb, které vznikaly v průběhu 70. let. Tentokrát však výstavu oživí i ochutnávka jeho fotografií ze současnosti.

Chebské dvorky Slavnostní zahájení festivalu - středa 14. 6. 19:00, Františkánské náměstí (dvorek č. 7) s kapelou Megaphone Výstavy probíhají od 15. do 17. 6. od 10:00 do 17:30 dvorek č. 1 a 5–10 od 10:00 do 17:00 Vernisáže: čtvrtek 15. 6. dvorek č. 14 a v 15:30 a čtvrtek 15. 6. dvorek č. 1 - Art Centrum G4 v 16:30 Info: chebskedvorky.galerie4.cz

„Na Chebských dvorcích vystavuji už posedmé. Letos zde bude k dispozici i můj katalog diptychů z výstavy, kterou jsem před čtyřmi měsíci otevíral v galerii G4. A mezi černobílá díla proložím i nějaký ten barevný diptych. Bude tak zřejmé, že nežiji jen fotografií 70. let, ale že fotografuji i v poslední době,“ směje se Ladislav Šolc, který podle svých slov našel ve svém archivu další perly z chebské minulosti.

Ukáže i fotografie, které tehdy, v 70. letech fotografovat nemohl nebo nesměl.

„Vyfotil jsem si například pramen řeky Ohře, což bylo tehdy nemyslitelné. Věnuji pozornost i věcem, o kterých jsem nevěděl, neboť se o nich nemluvilo. Byl to například Jahnův pomník na Špitálském vrchu. Také jsem netušil, že v Chebu bývala dvě letiště. Nikdy jsem také nebyl v Chebu, když se v minulosti vypouštěly přehrady, abych to fotograficky zdokumentoval. Tak jsem to napravil,“ doplňuje Šolc.

Program v celkem dvaadvaceti chebských dvorcích a uličkách potrvá do soboty 17. června, kdy ve 21:30 festival uzavře (ne)oficiální klaunská historie lidských omylů Zero, se kterou přijede do Chebu divadelní společnost Teatr Novogo Fronta, založená v roce 1993 ve St. Petersburgu v Rusku.