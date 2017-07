VIDEO: Chodovské mumie zkoumali odborníci na počítačovém tomografu

Po 284 letech od jeho smrti tak bude možné o chodovském šlechtici z rodu Plankenheimů zjistit víc.

Plankenheimové Franz Flamin von Plankenheim byl prvorozeným synem Jana Viléma z Plankenheimu, který jej se svou ženou měl až v pozdním věku. Po smrti svého otce v roce 1710 převzal správu panství a nechal vybudovat v letech 1710 -1720 na výšině jižně od centra vesnické zástavby barokní zámek. V roce 1718 obdržel od papeže Klementa XI. relikvie - třísky z kříže, na kterém zemřel Kristus a úlomky kostí svatého Vavřince, svatého Šebestiána a svaté Barbory. To byla jedna z příčin, proč od roku 1725 financoval stavbu nového farního kostela svatého Vavřince, který měl být vystavěn jako poutní chrám. Tato stavba jeho rodinu finančně vyčerpala a zadlužila. Franz Flamin von Plankenheim zemřel 7. května 1733, několik týdnů před dokončením stavby nového kostela. Jeho smrtí rod Plankenheimů vymřel po meči.

Cílem netradiční akce je odpovědět na to, jak vypadal život před téměř třemi stoletími.

„Chceme tímto krokem přiblížit část historie Chodova, která není veřejnosti známá. Rádi bychom identifikovali zejména Franze Flamina von Plankenheima a zjistili, jak vypadal jeho obličej, neboť jeho podobiznu nemáme,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Pomocnou ruku badatelům poprvé ve své historii nabídla Karlovarská krajská nemocnice. „Nabízíme nejmodernější techniku,“ potvrdil primář RDG oddělení Jiří Hofmann. Podle jeho slov je zatím na první výsledky příliš brzo, přesto už některé náznaky vidět jsou.

„Potvrdila se nám informace, že u zakladatele města Chodova se objevil klinický nález, a to postižení v oblasti horní čelisti nějakým zánětlivým procesem,“ naznačil jeden z prvních objevů primář.

Mrtví učí živé

Právě chybějící informace o rodu Plankenheimů nedávají odborníkům spát, ale informace nebudou ze dne na den. „Je to běh na dlouho trať. Krypta vznikla v období baroka, kdy mluvíme o vypjatém katolicismu. V té době se lidé na svou smrt dopředu připravovali, proto tomu odpovídala i bohatá výbava hrobky. Bohužel se po otevření krypty zjistilo, že není v dobrém stavu. A mohou za to i návštěvy vykradačů hrobů,“ řekl Michal Beránek z chebského muzea.

Cílem je i identifikovat jednotlivé členy rodiny, neboť po atacích vandalů není u všech pozůstatků jasné, komu patří. Samotná práce na naskenování digitálního materiálu zabrala lékařům jen několik minut, jeho zpracování však zabere dlouhé dny.

Do krypty se vrátí klid

„První výsledky bychom chtěli veřejnosti představit do poloviny srpna,“ uvedl Andrej Shbat z anatomického ústavu při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Počítá s tím, že po testech se rod Plankenheimů vrátí zpět do své krypty v kostele sv. Vavřince v Chodově.

„Nechceme z toho mít žádnou atrakci, chceme kryptě vrátit klid a pietu tak, jak se patří. Abychom zabránili případným nenechavcům, plánujeme vchod osadit několikatunovou deskou,“ sdělil starosta Chodova. Do města se ale rod vrátí alespoň v moderní podobě. Vymodelované tváře jeho členů ve 3D formátu se v Chodově objeví po zhruba roční práci na rekonstrukci naskenovaných obličejů.

Zkoumaný muž zřejmě kouřil

Desítky hodin detektivní práce nyní čeká na odborníky z Anatomického ústavu při pražské lékařské fakultě. Záběry dvou mumií a desítek kostí budou zkoumat více než čtrnáct dní. „Už nyní ale mohu říct, že muž byl pravděpodobně kuřák, zřejmě dýmky. Tomu odpovídá obroušený zub,“ prozradil Andrej Shbat z anatomického ústavu.

Jaké vyšetření nyní pozůstatky, ale i dvě mumie čekají?

Čeká nás klasické měření, ale i chemické a molekulární testy. Z nich můžeme například zjistit, co jedli a odkud pocházeli. Čeká nás i jejich částečná identifikace.

Bude možné nějak vrátit Plankenheimům jejich tvář?

Ve spolupráci s kriminalistickým ústavem chystáme 2D a 3D rekonstrukce tváří. Po dokončení plánujeme jejich tisk pomocí 3D tiskárny. Naším cílem je vrátit v této moderní podobě šlechtice zpět do Chodova. Práce na tom potrvají minimálně rok.

Sice jsou důkladné testy teprve na začátku, přesto, můžete už přiblížit některý z nálezů?

Máme napříkad teorii, že jsme objevili kuřáka, odpovídal by tomu obroušený zub od oválného předmětu, což by mohla být dýmka. Překvapila nás i jejich výška. Vilém měl okolo 175 centimetrů a jeho otec dokonce mezi 183 a 185 centimetry, což je na to dobu vysoká výška.

Nyní dostanete k dispozici výsledky testů. Jak dlouho na nich budete pracovat a kdy by mohly být známy první závěry?

Práce bude hodně, potrvá měsíce. První výsledky bychom ale rádi zveřejnili do půlky srpna.