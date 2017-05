Na Doupově zní opět vojenské povely. Nováčci mají cvičení

„Kryju, běž,“ zakřičela si poprvé řada z nich. Čekal je také například hod ostrým granátem nebo příprava léčky na nepřítele.

Jedním z úkolů krajských záložáků byla obrana důležitého objektu. Ubíjející hlídkování a pozorování náhle narušila zpráva o činnosti nepřítele. V tu chvíli se okolo vojáků začaly objevovat figuríny, které protivníka imitovaly.

„Dvě družstva zasáhla všechny cíle. Jedno minulo jen jednou. Jít o reálnou akci, útok by byl rychle odražen,“ pochvaloval si podplukovník Karol Paál z Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary.

Dobrovolníků přibývá

Restaurátor památek, projektant nebo operátor z chemičky tak ukázali, že jsou platnými členy armády. Právě oni totiž tvoří jádro krajských záložáků, ke kterým v letošním roce přibyl rekordní počet zájemců.

Velký zájem o dobrovolný vstup do krajské Aktivní zálohy potěšil ředitele Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, plukovníka Jaroslav Kořínka.

„Za poslední rok se počet vojáků v pěší rotě navýšil o deset. Vysvětluji si to novou brannou legislativou, která zlepšila podmínky pro vojáky v aktivní záloze. Snížila se velmi přísná kritéria k přijetí a také se o záložnících začalo více mluvit,“ vysvětlil důvody Kořínek.

Díky jedné z novinek na cvičení, které začalo v pondělí, se vojáci seznámili také s moderními radiostanicemi. „Takhle si to nastavíš a můžeš vysílat,“ radil zkušený voják svému mladému kolegovi.

„Od cvičení si slibuju, že se naučím něco nového z vojenského drilu, zvýším svoji fyzickou kondici, poznám nové přátele. A hlavně vypnu od starostí svého všedního života,“ uvedl nováček, svobodník Pavel Bidař.

Podobně mluvili i jeho kolegové. S tím, jak roste počet záložáků, se zlepšuje i vztah zaměstnavatelů těchto dobrovolníků.

Dřív byl pro firmy velký problém uvolnit svého zaměstnance na výcvik. Armáda může povolat záložáka do služby až na 28 dní ročně.

„V poslední době těchto případů ubývá. Dokonce jeden z našich záložáků pracuje ve firmě, kterou vlastní Američani. Ti nejenže to berou jako samozřejmost, ale dokonce ho za jeho službu odměňují,“ okomentoval situaci Paál.

Podle tabulek by měl mít kraj 172 záložáků, což nemá. Zbývá ještě okolo 100 míst, které by rádo krajské velitelství naplnilo. Proto vyráží i na střední školy v regionu.

„U studentů zatím moc velký úspěch neslavíme. Na druhou stranu, v jedné škole v Karlových Varech se to tak zalíbilo dvěma učitelům, že k nám vstoupili,“ prozradil kapitán Vladimír Hanke.

Splnil se mi tady sen, říká třicetiletý elektrikář

Svého prvního vojenského cvičení s Aktivní zálohou Karlovarského kraje se zúčastnil i třicetiletý elektrikář z Ostrova Vojtěch Gabriel. „Rychle jsem zapadl. Tohle jsem vždycky chtěl dělat,“ svěřil se.

„Vždycky jsem chtěl, proto nebyla otázky jestli, ale kdy. Nakonec jsem v minulém roce prošel výcvikem ve Vyškově a teď jsem tady. Kluci mě rychle vzali mezi sebe, zapadl jsem. Moc se mi to líbí a je to přesně takové, jaké jsem si to představoval. Jediné, co tak trochu vadí, je, že musíme dodržovat zákoník práce ohledně počtu odpracovaných hodin. Chtěl bych tu makat víc,“ dodává nováček.