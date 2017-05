Symfonici hledají sál. V Císařských lázních by přišel na 200 milionů

Společně s radnicí ho hledají již řadu měsíců. Podle původních plánů měli mít nový domov v opravených Císařských lázních, jenže tato možnost loni padla.

Navrhovaný sál totiž nesplňoval parametry koncertní síně po prostorové, kapacitní ani akustické stránce. Hlavní architekt projektu obnovy Císařských lázní ale nyní našel řešení.

Sál by zdražil obnovu lázní o 200 milionů korun

„Pan architekt Dohnal přišel s variantou průchozí i přes památkovou péči. Koncertní sál umístil tak, aby respektoval pravidla pro zacházení s národní kulturní památkou. K tomu by příslušely i potřebné prostory zázemí KSO,“ řekl Petr Kulhánek.

Obnášelo by to ale několik potíží včetně zdražení projektu o zhruba 200 milionů či přepracování projektové dokumentace, tedy i zpoždění rekonstrukce přibližně o rok. Radnice se ale podle primátora neupíná jen na tuto variantu, stejně vážně přemýšlí i nad Lázněmi III.

Lázně III nestačí

Petr Polívka potvrdil, že dohoda s majitelem budovy je téměř hotová. „Nyní ji předkládáme a projednáváme se zástupci města. To ovšem znamená, že v Lázních III by bylo zázemí, nikoli však koncertní sál. On tam sice je, ale my v něm můžeme koncertovat jen v některých velmi specifických případech,“ řekl.

Netýká se to podle něj jen programu, ale především publika. Pokud na koncert dorazí hodně návštěvníků, sál kapacitně nestačí. Pokud by symfonici měli podle ředitele zázemí v Lázních III, budou i nadále koncertovat v řadě sálů po městě.

Violoncellista KSO Martin Ondráček, který je i autorem petice za vyhovující koncertní sál pro Karlovy Vary, ale Lázně III nevidí jako šťastnou variantu.

„Jedná se o soukromý majetek a KSO je v něm věcným břemenem do roku 2024,“ upozornil. Obává se proto, že za 7 let by orchestr o domov přišel. Naopak sál a zázemí v Císařských lázních je prý to nejlepší řešení. „Pan primátor má pravdu, že projekt bude dražší, ale já říkám, že o ‚pouhých‘ 200 milionů. Nový sál běžně stojí přes miliardu,“ uvedl.

Přesvědčit o tom chce zástupce města a kraje v pondělí na debatě o budoucím využití Císařských lázní. Koná se od 17 hodin v krajské knihovně. Podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové se jí mohou zúčastnit všichni, kteří se chtějí podělit o své nápady na využití národní kulturní památky.