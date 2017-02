Karlovarskému letišti zbyla už jen pětina cestujících

Kraj si jako majitel karlovarského mezinárodního letiště proto hodně slibuje od dvou nových linek. Charterová bude létat do izraelského Tel Avivu, ta pravidelná pak do německého Düsseldorfu.

Rok 2013 je se 104 469 cestujícími v novodobé historii mezinárodního letiště rekordní. To samé, ovšem z opačného důvodu, se dá říct o roce 2016. Letištní halou vloni prošlo pouze 23 235 pasažérů letadel.

Počty cestujících 2013 104 469 2014 85 596 2015 34 550 2016 23 235

Důvod je prostý. Méně spojů znamená méně pasažérů. Navíc dává hodně cestujících přednost spojům z Moskvy do Prahy s následnou cestou autobusem či autem do Karlových Varů. Podle ředitele letiště Václava Černého je to jednoznačně důsledek liberalizace leteckého trhu mezi Moskvou a Prahou.

„Letecké společnosti díky tomu na uvedené lince nabízejí až o polovinu levnější letenky než na přímé lince do Karlových Varů,“ vysvětlil ředitel. Cena do Karlových Varů se přitom drží na stále stejné úrovni, což negativně ovlivňuje zájem cestujících o přímé spojení s lázeňskou metropolí.

Na nelichotivém loňském výsledku se ovšem podílelo i zrušení tradičního charterového spojení s tureckou Antalyí. Do oblíbené destinace českých turistů přestaly spoje létat kvůli zhoršení bezpečnostní situace v Turecku, což se projevilo na výrazném snížení poptávky ze strany tuzemských turistů.

To vše se negativně projevilo na hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary, s. r. o.

„Přesná čísla budou k dispozici po uzavření účetnictví za loňský rok. To se dá očekávat v následujících týdnech,“ konstatoval Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro dopravu.

Už dnes je ale jasné, že bude výsledek negativní. „Společnost ovšem ztrátové hospodaření očekávala a byla na něj připravená,“ podotkl Hurajčík.

Rok 2017 má přinést změnu

Letošní rok by mohl být podle některých očekávání pro karlovarské mezinárodní letiště zlomový. Člen dozorčí rady letiště a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek letošek přirovnává ke světlu na konci temného tunelu.

„Už lednové rezervace míst na stávající spoje napovídají, že by se situace mohla zlepšit,“ konstatoval. Společně s krajem, který je majitelem letiště, vkládá velké naděje do dvou nových linek. Jedné charterové do Tel Avivu a jedné pravidelné do Düsseldorfu.

Z Německa začnou létat pravidelné spoje do Karlových Varů už 26. března. Linka do izraelského Tel Avivu je charterová a zatím sezonní od 13. června do 12. září. Létat bude jednou týdně vždy v úterý. Cílem společnosti Visitspa, která ji zajišťuje, je dosáhnout přeměny charterového provozu na pravidelný.

„Zavedení letů z destinace, kde spatřujeme velký potenciál rozvoje, je logickým krokem. Věříme, že se nám tak podaří přilákat do regionu novou klientelu, a tím se nám investice do zavedení tohoto leteckého spojení v budoucnu vrátí. Přestože jde o nový a do jisté míry riskantní projekt,“ konstatoval Libor Haas, předseda představenstva společnosti Visitspa.

Na přípravě a vzniku tohoto projektu se podílelo i Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek. „Věřím, že rozšíří nabídku našich služeb pro občany regionu a umožní jim cestovat do tak atraktivní destinace, jakou Izrael bezpochyby je,“ komentoval novou linku ředitel letiště Václav Černý.

Linku chce podpořit mimo jiné i významnými slevami, které letiště pro její provoz garantuje. „Tím umožníme nabízet tyto lety za konkurenceschopné ceny,“ dodal Černý.