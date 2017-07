Karlovarské letiště musí rozšířit dráhu, některé aerolinky jinak nezláká

„Na narovnání vztahů pracujeme. Potřebujeme geometrické plány na zaměření, aby si kraj a město nežádaly o stejné pozemky. Kraj by pak měl problém, protože město má před ním přednost. Dál se budeme bavit i s Lesy ČR,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle primátorova náměstka pro majetek Michala Riška jsou Karlovy Vary na budoucí směnu připravené.

„V areálu letiště máme dva velké pozemky, které jdou směrem k Olšovým Vratům. Prvotním úkolem kraje je dráhu rozšířit a poté prodloužit. A právě k rozšíření potřebuje naše parcely,“ vysvětlil Michal Riško. Očekává, že ke směně dojde nejpozději do konce letošního roku, což je mezní termín.

Dráha má problém kvůli parametrům

Ačkoli se letiště již delší čas potýká s úbytkem pasažérů a žije z rezerv, podle hejtmanky Jany Vildumetzové by to tak být již brzy nemuselo. „Letiště má velký potenciál, my ho ale musíme využít,“ uvedla hejtmanka s tím, že problémem je právě dráha.

Dokud ji kraj nezmodernizuje, některé letecké společnosti na něm kvůli svým předpisům nikdy nepřistanou. Zatím neoficiálně to vzkázal Ryanair. „Létal by sem, pokud by letiště splňovalo parametry, které potřebuje,“ řekl Martin Hurajčík.

Podle primátora Petra Kulhánka současná dráha plně vyhovuje letadlům o kapacitě do 190 lidí, což jsou všechny běžné stroje. Dlouhým linkám třeba z Dálného východu či Asie ale nedostačuje. Letadla musejí mít plné nádrže, a tak potřebují na vzlet dráhu delší než zdejších 1,9 kilometru. Na dobu letu 3,5 až 4,5 hodiny je však dráha bez problému.

„Omezující je to ale v její šíři. Některé letecké společnosti mají ve svých regulích minimální šířku dráhy 45 metrů, my ji máme 35 metrů. Letadlům to fakticky nevadí, jen to snižuje riziko nasátí cizích předmětů, pokud motory nejsou nad zpevněnou plochou. Takže ČSA, Aeroflot, Travel Service, tedy ty společnosti, které sem létají, s tím problém nemají,“ vysvětlil primátor.

Jako opak přitom zmínil rovněž Ryanair. Společnost pochází z Irska a podléhá tak irskému leteckému úřadu. Ten říká, že letadla nemohou používat dráhu užší než 45 metrů.

„Proto rozumím rozhodnutí kraje, který se maximálně rychle snaží o rozšíření dráhy, což je finančně, časově a ekologicky daleko méně náročné než druhá etapa, tedy prodloužení dráhy,“ řekl Petr Kulhánek. Ten odhaduje, že by se první část mohla kraji povést do dvou let.

Letiště ve Varech letos přišlo o novou linku do Düsseldorfu, která začala létat v březnu. Pasažéři neměli o spojnici zájem, proto ji spolek pro podporu nových linek zrušil.

Jako funkční se ale ukazují dva další nové projekty, a to letecké spojení s izraelským Tel Avivem a hlavním městem Uzbekistánu Taškentem.