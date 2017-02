Za pozemek s logem začnou Karlovy Vary majiteli platit

Jenomže se jedná o soukromý pozemek a zatímco předchozí majitel nechtěl po Karlových Varech ani korunu, jeho dědic už ano.

„Nabídl nám pronájem pozemku za 2 200 korun měsíčně. Po debatě s ním už to město bude stát jen 20 tisíc korun ročně, což nám majitel potvrdil i e-mailem,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Kromě loga ve směru od Prahy má krajské město ještě jedno, a to ve směru od Plzně. „To je ale na našich pozemcích, nebo se alespoň ještě nikdo neozval, že by peníze chtěl,“ podotknul náměstek.

Karlovarští radní se podle něj rozhodli za pronájem pozemku platit i proto, že město nechalo před časem tamní uvítací logo zmodernizovat. Stálo to desítky tisíc korun. Karlovy Vary přitom používají od roku 2012 nový jednotný vizuální styl, jehož součástí je právě i nová značka neboli logo města. Jenomže ani jedno z uvítacích log nové podobě neodpovídá.

Podle mluvčího radnice Jana Kopála se tím pravděpodobně bude město brzy zabývat. Je totiž členem sdružení s pracovním názvem The Great Spas of Europe, které připravuje evropské lázně na vstup do UNESCO.

„Potvrzuji, že sdružení měst Great Spas of Europe by mělo přijmout nějakou jednotnou strategii, jak propagovat nejprve svoji kandidaturu, a jestli vše dobře dopadne, tak poté členství. Součástí jsou i uvítací tabule, takže se tím budeme do budoucna zabývat,“ uvedl.

Kromě uvítacích log směrem z Prahy a Plzně má krajské město jedno také pod budovou obchodní akademie. I tam by v budoucnu teoreticky mohla být podle Čestmíra Bruštíka městská značka nová.

„V Ondříčkově ulici se budou dělat kompletně nové rozvody plynu, úprava terénu, chodníků a možná dojde i na opravu opěrných zdí. Možná tedy vznikne i nové logo, nebo se staré sundá,“ konstatoval náměstek.