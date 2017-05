Zisk měla krajským silničářům vytvořit jen účetní finta

Bývalé představenstvo Údržby silnic Karlovarského kraje podle nových manažerů účelově rušilo rezervy na opravy majetku. Důvodem podle nich bylo, aby se firma nepropadala do ztráty.

„Společnost za tři roky snížila stav rezerv o 54 milionů korun,“ řekl Pavel Raška, člen nového apolitického představenstva firmy. Výsledek loňského hospodaření je podle něj 241 tisíc korun jen proto, že bývalí manažeři zrušili rezervy ve výši 26,7 milionů.

Pokud by to neudělali, skončila by firma ve ztrátě 26,5 milionu korun. Podle hejtmančina náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) bylo takové počínání přípustné. „Jde o to, zda je to tímto způsobem vhodné,“ uvedl. Letos se prý bude snažit o stabilizaci firmy.

„Ne, že by byla v nějakém velkém průšvihu, nicméně snížení rezerv o 54 milionů je razantní a je na společnosti velmi znát,“ řekl.

Zakrývají své chyby

Bývalý místopředseda představenstva Michal Riško se domnívá, že se nové vedení firmy snaží zakrýt vlastní neschopnost. „My jsme předali společnost silnou. Za našeho působení měla zakázky, obnovovali jsme techniku a investovali,“ řekl. Teď se podle něj do společnosti vracejí lidé, kteří v ní působili před jeho příchodem a jsou spjati s ODS.

Nynější informace o hospodaření krajské údržby silnic pokládá jen za mediální přípravu na prodej firmy. „Je zajímavé, že s touto rétorikou přicházejí manažeři krátce poté, co delší dobu tajili prohru v soutěži o údržbu státních silnic,“ řekl.

Narážel tím na fakt, že silničáři nevyhráli zakázku na zimní údržbu silnic prvních tříd a dálnic, kterou vypisuje Ředitelství silnic a dálnic.

Vysoké odměny

Na zisku, který krajská údržba silnic vytvořila, každoročně závisely odměny členů představenstva.

Krajští silničáři podle výroční zprávy vytvořili za rok 2015 zisk 3,286 milionu korun, v předchozím roce to bylo zhruba o 1,2 milionu méně.

I kvůli tomu si bývalý poslanec a karlovarský zastupitel za ČSSD Jaroslav Fiala vysloužil odměnu 212 400 korun, Michal Riško (ČSSD) 208 800 korun a Ivan Šmat (KSČM) 30 600 korun. Jeho odměna byla nižší, protože jej po změnách v krajské koalici vystřídal současný radní pro zdravotnictví Jan Bureš (ODS). Dostal 154 994 korun.

„Samozřejmě byly v platnosti nějaké manažerské smlouvy, jejichž změna se také chystá,“ uvedl Martin Hurajčík. O tom, zda budou mít bývalí manažeři nárok na vyplacení odměn za loňský rok, budou brzy rozhodovat krajští radní.

Kraj dává na kompletní údržbu ročně 209 milionů korun. Pro to, aby mohla údržba silnic letos splnit optimální plán, by podle Rašky potřebovala ještě 48 milionů.