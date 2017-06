Ohnout hřbet se vyplatí, potvrzují opět sběrači jahod

Jahody dozrávají. Na pole se s košíky vyhrnuly stovky sběračů, kteří před nákupem v supermarketech nebo u stánků dávají přednost tomu, že si mohou jahody sami nasbírat.

O jahodách Potravina - jsou bohaté zejména na vitamin C, na minerály a další cenné látky. Pro krásu - jsou vhodné i pro léčbu akné, stažení pórů a omezení výskytu pupínků a černých teček u mastné pleti. Zkusit je lze v jednoduché jahodové masce. Stačí důkladně několik jahod rozmačkat na kašičku, promíchat s bílým jogurtem a dát zchladit do ledničky. Poté nanesete na obličej a necháte zhruba půl hodiny působit. Pak tvář důkladně omyjte. Peeling proti celulitidě - jahody rozmačkáme s trochou olivového oleje a koupelovou solí.

Navíc, v poslední době je samosběr v módě. Lidé se dostanou přímo k čerstvým jahodám, k tomu si mohou vybrat plody, které se jim líbí. Kolik kilogramů natrhají, je také jen na nich. Bonusem je, že občas nějaká jahoda skončí v puse sběrače místo v košíku.

Ohnutá záda mezi řádky pomáhají vykompenzovat ceny. Samosběr vyjde levněji než plody koupené v obchodní síti. V současnosti stojí kilogram vlastnoručně nasbíraného ovoce přímo z pole v Odravě u Nebanic na Chebsku 60 korun.

Například v Lidlu za něj zákazník zaplatí 99 korun, v akci pak 79 korun. Ve stáncích v centru Chebu je možné výstavní jahody také zakoupit, ale cena je až 150 korun za kilogram.

Ještě zrají

„V pondělí ve 14 hodin jsme pole poprvé otevřeli. Zájem je obrovský,“ ukázala na frontu lidí čekajících s plnými košíky před pokladnou Anca Eliášová ze společnosti Jahody Funck.

„Jahod je dost, ale musí dozrát. Samosběr proto musíme regulovat. Zájemci se aktuální otevírací dobu i zásady chování na jahodišti dozvědí na našich internetových stránkách,“ dodala.

Někteří sběrači však z prvního otevření jahodového pole odjížděli s prázdnou. „Tady poblíž jsme nenašli červenou jahodu. Všechno je vysbírané. Musíme přijet později, až jich bude víc a až na nás něco zbyde,“ smutně pokrčila rameny Martina, která přijela na jahody do Odravy se dvěma malými dětmi.

Čerstvé jahody letos nabídne i Marie Novotná v Šabině na Sokolovsku. „Pole otvíráme v sobotu 17. června v 7 hodin ráno. Ale jahody teprve začínají, očekávám, že v osm už bude vše zralé otrháno. Doporučuji počkat ještě týden dva. Pak bude jahod dost, přestože nám část prvních květů na jaře spálil mráz. Ale jahodníky se vzpamatovaly a nakvetly znovu,“ konstatuje Marie Novotná.

V Šabině bude možné v sobotu kilogram jahod natrhat za 55 korun. Podle slov majitelky pole se cena bude postupně snižovat. Kromě jahod si lidé mohou v Šabině vlastnoručně natrhat i hrášek, který však zatím ještě kvete, a na podzim je možné si na tamní pole dojet pro nejrůznější dýně, které tu Marie Novotná pěstuje.

Jahody z Německa

Řada lidí míří pro oblíbené ovoce do sousedního Německa. Jsou to především ti, kteří zde pracují. „Jezdím do německého Zwickau, a tak si při cestě jahody natrhám. Ceny jsou letos 3,30 eur za kilogram, od dvou kil je cena 3,20 a od pěti kil 3,10 eur za kilogram. Cena je sice vyšší, ale výhodou je, že jahody jsou velké, červené a sladké. Každý den je totiž otevřená jiná část pole, takže mají čas dozrát. Otevřeně však přiznávám, že kdybych v Německu nepracovala a neměla jahodovou plantáž při cestě, tak bych sem cestu nevážila,“ doplnila Zdena Mašková z Chebu.