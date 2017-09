Kraj zahájil druhou vlnu kotlíkových dotací, žádá se jen elektronicky

„V první vteřině příjmu žádostí, tedy možnosti elektronické registrace žadatelů o kotlíkové dotace, se zaregistrovalo 65 žadatelů, během deseti minut už to bylo 295 žadatelů. Celkem 328 žádostí bylo v té chvíli předem připravených. Systém pracuje bez problému a já jsem přesvědčena, že tento způsob přijímání žádostí je pro naše občany mnohem komfortnější a důstojnější, než bylo nekonečné čekání ve frontě,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Po čtyřiadvaceti hodinách od spuštění systému přijal úřad bezmála 350 přihlašovacích formulářů, které představují zhruba polovinu částky, kterou na dotace získal.

Úředníci poradí

Hejtmančin náměstek pro majetek Dalibor Blažek se obával, že zájem lidí bude vyšší, nakonec je podle něj tak akorát. „Existuje tak ještě řada možností pro ty, kteří měli obavu, že se na ně nedostane. Spousta lidí si může věc promyslet a o nový kotel zažádat,“ řekl.

Nejistým zájemcům přitom doporučil, aby se s dotazy obrátili na úředníky, kteří mají kotlíkové dotace na starosti. „Máme za sebou první nával žádostí a myslím si, že po něm už to nebude tak dramatické, aby jich přibývaly stovky denně. Chceme ale udělat všechno proto, abychom oněch 64 milionů do poslední koruny rozdělili,“ uvedl Dalibor Blažek.

Odesláním elektronického formuláře z portálu kotliky.kr-karlovarsky.cz dostávají zájemci o nový kotel pořadové číslo, do deseti pracovních dní pak musejí krajskému úřadu doručit potřebné dokumenty. Jedná se například o fotodokumentaci, doklad o revizi kotle a podobně.

Bez dokladů ani korunu

Kdo všechny náležitosti nepřinese, nebude mít na dotaci nárok. „I v minulých kolech se stávalo, že lidé vystáli frontu kvůli podání žádosti a pak některé věci nedoplnili,“ podotkl náměstek.

Vedení Karlovarského kraje počítá s tím, že úřad brzy začne většinu žádostí o dotace přijímat elektronicky. Radní pro regionální rozvoj Josef Janů je společně s kolegy spokojen, jak nová aplikace funguje.

„Budeme se maximálně snažit o to, aby žádosti o dotace přešly na tento systém a zájemci je mohli podávat elektronickou cestou. Samozřejmě ale budeme zejména u sociálních věcí zvažovat, zda by to tento systém někde nenarazil a budeme přihlížet k výjimkám,“ ujistil.

Dotace až 120 tisíc korun

Elektronické žádosti podle něj mají několik výhod. Zaprvé ulehčují práci úředníkům, zadruhé umožňují kraji větší kontrolu toho, kdo, kdy a jak žádá.

V případě kotlíkových dotací mohou lidé získat peníze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním nebo s automatickým přikládáním nebo za tepelné čerpadlo.

„Jednotlivá dotace může podle typu pořízeného kotle dosáhnout až 120 tisíc korun,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Příjem žádostí druhé vlny skončí 29. března 2019.

Fronty čekatelů na kotlíkové dotace v červnu 2017: