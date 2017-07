Karlovarské Vřídlo tryská méně. I kvůli obavám ministerstva vnitra

Chystá k tomu soubor dokumentace, kterou zahájí technický průzkum. Město za něj zaplatí 680 tisíc korun bez daně.

„Týkat se bude prostoru pod kolonádou a kolem kolonády samotné,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Soubor průzkumů doporučila radnici městská komise architektury a památkové péče. Město tak bude mít kromě technického posouzení na stole také stavebně-historické vyhodnocení Vřídelní kolonády. Technický průzkum by měl městu jasně říct, co má s budovou v havarijním stavu v budoucnu udělat.

„Celý soubor vzniká paralelně tak, aby byl celkový výsledek na začátku října. Na historickém průzkumu se podílí i pan architekt Lukeš, což je z našeho pohledu naprosto jasná záruka erudovanosti,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Začaly problémy

První fázi opravy už město udělalo tím, že přesunulo vývěr Vřídla před kolonádu. Druhá etapa měla začít zjara, jenomže se vyskytly komplikace.

Rekonstrukce bude totiž obnášet také přestěhování kontejnerů se speciální technologií k budově sanatoria Astoria, proto se s ním muselo vedení radnice dohodnout na podmínkách.

Sanatorium se bálo, že technologie bude rušit jeho hosty. Podle Čestmíra Bruštíka už je vše zdárně vyřešené, oprava se ale kvůli tomu zpozdila. Celá rekonstrukce je tak pozadu zhruba o půl roku.

„Nezávisle na tom ale děláme to, co je nutné. To znamená sanace stropu ve vřídelním sále včetně přesunů technologie. Všechno směřuje k tomu, aby se Vřídlo vrátilo zpět na původní místo,“ řekl primátor.

Vnitro se bojí o Toscu

Magistrát také dostal první připomínku ohledně venkovního vývěru nejteplejšího pramene. Dorazila z ministerstva vnitra, kterému patří protější lázeňský dům Tosca.

V současné době opravuje jednu z blízkých fasád a obává se, aby ji pára při nepříznivých povětrnostních podmínkách nepoškozovala. Město kvůli tomu ale již před časem vývěr zmenšilo.

„Výtrysk je opravdu velmi stažen, aby nepoškozoval své okolí,“ ujistil primátor s tím, že ministerstvu to radnice zatím nedala vědět a obratem ho o tom informovala.

„Z možných stížností jsme měli obavy, ale tato je první a z tohoto pohledu je oprávněná,“ doplnil karlovarský primátor Petr Kulhánek.

Slavný karlovarský pramen vytryskl před budovou kolonády (duben 2016):

VIDEO: Ve Varech vytryskl pramen Vřídla, jen na zkoušku