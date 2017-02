Řidič se dvěma promile alkoholu na mokré silnici převrátil auto do lesa

Ještě před tím ale ale policisté řidiče vyzvali k orientační dechové zkoušce. Ta byla pozitivní.

„Při opakovaném měření nadýchal 1,56 promile. Dále byl vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve. Tomu se podrobil. Rozborem odebraného vzorku krve byla zjištěn hodnota téměř dvou promile alkoholu v krvi,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Nehoda se stala dvě hodiny po půlnoci na silnici II. třídy mezi Královským Poříčím a Novým Sedlem. Řidič při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, povětrnostním podmínkám a stavu komunikace. V době nehody byla zatáčka v klesání mokrá.

„Následkem toho s vozidlem přejel vlevo do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci, kde narazil do listnatého stromu. Poté se s vozidlem přetočil přes střechu vozidla a dopadl na kola vlevo mimo komunikaci, kde došlo k nárazu vozidla do dřevěného oplocení,“ popsala mluvčí nehodu.

Čtyřicetiletý řidič utrpěl lehké zranění. Policisté mu už sdělili obvinění ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí vězení na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Škodu při nehodě policisté předběžně odhadli na 300 tisíc korun.