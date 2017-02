Prodávat se nebude. Hotel na Klínovci ještě může spasit dotace

Město Boží Dar tak na poslední chvíli mění své úmysly.

„Minulý týden jsem měl vyvěstit na naše stránky upozornění o opakovaném prodeji hotelu. Den předem jsem se ale dozvěděl, že evropský parlament nyní řeší, že přesune peníze do dotací na obnovu památek, což hotel na Klínovci je. Proto jsem hned začal zjišťovat víc,“ vysvětlil změnu plánu Jan Horník, starosta Božího Daru, kterému hotel patří.

Starosta se tak spojil s europoslancem Stanislavem Polčákem a začal zjišťovat možnosti k získání dotace. Samo město si totiž opravu dovolit nemůže, protože ta je vyčíslena na téměř dvě stě milionů korun.

Osud hotelu ještě projednají zastupitelé

„Evropské peníze by měly jít na téma migrace a právě na obnovu památek, což by pro nás byla velká šance. Už jsem o této možnosti informoval zastupitele města a hned polovina z nich mi obratem napsala, abych se touto možností dál zabýval,“ informoval starosta.

Budoucnost hotelu se tak stane hlavním tématem zasedání zastupitelstva 20. února.

Jisté zatím je, že s prodejem objektu na Klínovci se počká minimálně do vyjádření Evropské unie. „Přesné datum neznám, ale věřím, že do půl roku by mohlo být jasno,“ myslí si Horník.

Nejpravděpodobnější varianta budoucnosti památky je taková, že by město sehnalo silného spoluinvestora a společně s ním se pustilo do opravy hotelu. Zatím nejsou jasné informace o formátu případné dotace, ale starosta doufá, že by mohla vystoupat až k 90 procentům celé částky za opravu.

„Na uhrazení deseti procent ze svého, tedy 20 milionů korun, bychom zřejmě využili úvěr,“ naznačil jednu z variant Horník s tím, že je to limitní částka, kterou by město mohlo investovat.