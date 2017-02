Po několika letech našli lyžaři ráj na svazích Krušných hor

Slunečno, teplota nad nulou a perfektně utažené sjezdovky. Tak začal první prázdninový víkend v největším krušnohorském středisku na Klínovci.

Ačkoli lyžařů dorazilo více než dost, podle zaměstnanců skiareálu byl jejich zájem stejný jako během předešlých lednových víkendů. Letošní zima jim jednoduše přináší radost.

„Návštěvnost určitě ovlivňují i prázdniny v jiných regionech i v Německu. Letošní sezonu vnímáme velmi pozitivně, nicméně je dobré udržovat si nadhled a dlouhodobý pohled - zimy se střídají, ty loňské byly méně příznivé a podle toho musíme plánovat investice,“ uvedla manažerka střediska Hana Hoffmannová.

Výborná sezona

Jeden a půl měsíce sice nemůže vynahradit pět slabých zim, přesto je prý zatím sezona ve skiareálu Boží Dar - Neklid perfektní. O tom se teď denně přesvědčuje jeho mluvčí Filip Majkus.

„Znát je to na poměrně výrazném nárůstu tržeb. Na celkové hodnocení je sice ještě brzy, ale třeba prosinec bude určitě nad průměrem. Všímám si, že sem jezdí víc lidí, než tomu bylo během posledních pěkných zim,“ uvedl.

Připisuje to tomu, že lidem v uplynulých letech lyžování chybělo, na horách navíc bylo díky inverzi krásně.

„Na únor jsme připravení a očekáváme, že zájem lidí bude větší. Připravili jsme parkoviště a doufáme, že nebude třeba zlobit technika,“ řekl Filip Majkus.

Na Neklidu se navíc v únoru chystá mistrovství světa juniorů ve snowboardcrossu, takže mluvčí předpokládá, že to naláká ještě další návštěvníky.

Podařený leden

Na jarní prázdniny se připravili i zaměstnanci skiareálu na Bublavě. Únor pro ně bude pokračováním vydařeného ledna.

„Byl to jeden z nejlepších a možná i úplně nejlepší leden, jaký jsme tu kdy měli. Lidé jezdili za skvělým sněhem a krásným počasím. Byl to dárek z nebe, který se s posledními třemi zimami nedá srovnávat,“ řekl Jiří Lhota ze sdružení SKI Bublava, které středisko provozuje. To se nyní pyšní více než tři čtvrtě metrem přírodního sněhu, přičemž sněhová děla uklízeli vlekaři už 8. ledna.

„Kdyby mi tohle někdo řekl před sezonou, tak bych se mu vysmál,“ podotkl Jiří Lhota. Vánoční lyžování přitom na Bublavě nevidí jako nějaký velký zázrak. Zaprvé svátky byly velmi krátké, za druhé přišla obleva a tři dny pršelo.

„Z ekonomického hlediska to nebyl jeden z vrcholů sezony. Spíše šlo o leden a nyní bychom potřebovali ještě dobrý únor,“ uvedl Jiří Lhota. Skiareál se totiž chystá na stavbu nové lanovky, kterou už má koupenou. Investičně se pro něj ovšem jedná o poměrně nákladnou záležitost.

S návštěvností zahýbají i plesy

V pokračování úspěšného ledna doufají i další provozovatelé. Například Bedřich Náprava z jáchymovského střediska Náprava. „Letošní sezona je určitě lepší, než byla ta minulá, kdy jsme byli v provozu jen 28 dní,“ uvedl.

Stejně věří i lidé z ašského střediska. Po dobu jarních prázdnin tam rozšířili otevírací dobu a středisko bude v provozu každý den od devíti ráno do osmi večer.

„Přestože přišla trochu obleva, sjezdovky jsou v dobrém stavu. Zatím máme v plánu, že bude v provozu hlavní vlek, v případě zájmu bychom jej rozšířili o dva,“ uvedl Jiří Frank, který ve středisku pracuje. Podotkl ale, že jarní prázdniny se v Karlovarském kraji trefily do poměrně nešťastného termínu.

„Jsou příliš brzy po Vánocích. Únorová výplata ještě nepřišla, lidé nemají peníze a shodou okolností všichni mladí z Aše jsou teď po maturitním plese,“ povzdychl si.

Zaměstnanci střediska se snaží jít tou cestou, aby jízdné nezdražovali a na levné permanentky lákali lyžaře k opakovaným návštěvám.

Navíc se snaží naučit lyžovat co nejvíce lidí. „Instruktoři a vlekaři jsou perfektně sehraní. Zatímco ti první je učí, jak se dostat dolů, ti druzí zase to, jak se dostat nahoru,“ popsal Jiří Frank.

Během jarních prázdnin mohou lyžaři vyrazit také na Plešivec, kde leží 80 centimetrů sněhu, do Potůčků, kde je ho více než metr, nebo třeba do Perninku a Nových Hamrů, kde je v provozu areál ABC Ski.