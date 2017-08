Branou hradu Loket už prošel letošní stotisící návštěvník

Hrad Loket, úterý 29. srpna, deset hodin třicet minut. V tu chvíli si zrovna zakupuje vstupenku Ľudovít Váry s rodinou z Trnavy. Jubilejního návštěvníka s pořadovým číslem 100 tisíc na Lokti uvítal ředitel Lojín a předal mu glejt hradního pána, napsaný ve středověkém stylu.

Tento glejt s hradní pečetí opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu Loket zdarma během let 2017 i 2018, včetně doby konání výročních trhů, jako jsou Vánoční jarmark, Středověké slavnosti s rytířskými kláními či říjnové Vinobraní.

Pan Váry navštívil se svou rodinou hrad Loket již potřetí. Hradu popřál mnoho úspěchů a: „Ešte viac návštevníkov“. Poprvé se na turisticky oblíbeném hradě ukázal před 25 lety.

Rekord je na spadnutí

Už v loňském roce překonával příliv turistů na hradě všechny rekordy v jeho historii. Za jeho hradby se přijelo podívat přes 130 tisíc lidí. A podle prvních náznaků by toto číslo mohlo letos padnout.

„Loni jsme touto dobou měli o deset tisíc lidí méně. Nyní jsme tak o tři týdny napřed. A to navíc opravdu počítáme návštěvníky jen jednou, ne jako některé památky, kde pokud jde turista dva okruhy, tak mají hned dva lidi do statistik,“ uvedl ředitel hradu.

Podle Lojína se tak opakuje trend z minulého roku, kdy lidé vyměnili exotiku a současnou Evropu za poznáváním tuzemských památek. Kromě Čechů míří na Loket také cizinci. „Je to tak půl na půl. Jediné, co nás překvapilo, byl velký nárůst turistů z Polska. Opravdu to vypadá, jak kdyby naši sousedi objevili Česko,“ prohlásil s nadsázkou ředitel hradu v Lokti.

Nárůst hlásí všechny památky i muzea napříč regionem. Podle prvních odhadů by tak rekordy měly padnout nejen na Lokti, ale možná i na Bečově nad Teplou nebo na zámku Kynžvart.