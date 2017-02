Rekordní rok. Turisté si v Karlovarském kraji podávali dveře

Téměř pět milionů. Tolik nocí strávili loni v Karlovarském kraji turisté. Do hotelů a penzionů dorazil skoro milion hostů, což je o sto tisíc více, než v minulém roce. Mohutný návštěvnický boom byl tak největší v rámci celé České republiky.

Radost z pozitivních čísel má hejtmanka Jana Vildumetzová.

„Jsem velmi ráda, že do našeho Karlovarského kraje míří nejen čím dál více zahraničních, ale i domácích návštěvníků. Do budoucna se zaměříme na lepší a intenzivnější propagaci destinace tak, aby i lidé ze vzdálených míst věděli, že máme co nabídnout. Pomoci by v tom měla krajská destinační agentura, která bude veškeré aktivity koordinovat a rozvíjet,“ podotýká hejtmanka.

Doplňuje, že kraj chce více zapracovat na využitelnosti a vytíženosti karlovarského letiště.

Změna klientely

Růst turistů v regionu trvá už několik let. Situace se vrací zpět do starých kolejí, které těžce poznamenala krize na východě: roky 2013 a 2014 se nesly ve výrazném propadu počtu návštěvníků. S krizí ale přišla i novinka v podobě výměny národností turistů.

Návštěvnost Rok 2016 Hosté 963 294 Přenocování 4 845 113 Rok 2015 Hosté 850 891 Přenocování 4 617 361 Rok 2014 Hosté 776 671 Přenocování 4 502 589 Rok 2013 Hosté 787 084 Přenocování 4 583 144 Rok 2012 Hosté 809 043 Přenocování 4 776 815

„V průběhu posledních přibližně dvou let se výrazně měnila struktura klientely, a to přechodem od ruských dlouhodobých hostů ke kratším pobytům Čechů a Němců. Klíčový parametr počtu přenocování proto zůstal takřka stejný,“ shrnuje změnu ředitelka karlovarského infocentra Jitka Ettler Štěpánková. I ona si všimla rekordní letošní sezony.

„Karlovarské infocentrum zaznamenalo rekordní návštěvnost svých poboček, a to 285 000 klientů,“ popisuje ředitelka. Upozorňuje, že dál pokračuje nárůst klientů z Číny.

„V tomto směru se jedná většinou o pouhé jednodenní přenocování. Zajímavým trhem je Izrael, odkud - společně s Ruskem - zůstávají klienti v Karlových Varech nejdelší dobu,“ dodává Štěpánková.

S tím souhlasí i ředitel hotelu Thermal Rudolf Mašata. „K těmto krátkým návštěvám bych ale tolik nepřihlížel. Naopak, stále roste počet českých turistů, což je jedině pozitivní trend,“ připomíná Mašata.

Nárůst české klientely je markantní,“ potvrdil už dříve Radek Šnajdr, předseda představenstva Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu. „Trvá už asi tři roky. Je to díky kumulaci různých faktorů,“ řekl Šnajdr. Tím nejzásadnějším je podle jeho názoru bezpečnostní situace ve světě. „Lidé volí raději bezpečné destinace. A pro Čechy jsou Čechy určitě bezpečné. A navíc už jsou podle mého názoru přesyceni nejrůznějšími exotickými dovolenými,“ vysvětluje jeden z důvodů.

Památky praskaly ve švech

Příval turistů pomohl i památkám v kraji k mnohým rekordům. „Za čtrnáct let, co dělám kastelána, jsem tu tolik lidí neviděl. Hrad a zámek Bečov nad Teplou navštívilo přes 80 tisíc turistů,“ potvrzuje s neskrývanou radostí kastelán Tomáš Wizovský.

Ještě větší návštěvností se může pochlubit jeho kolega z hradu Lokte. „Letos jsme zaznamenali rekord. Na návštěvu k nám dorazilo přes 133 tisíc lidí, což je o 28 tisíc víc než v minulém roce. Hodně tomu pomohla situace v Evropě, ale také sedmisté výročí Karla IV., o kterém se hojně mluvilo,“ uvádí ředitel hradu Václav Lojín.

Ten doufá, že letošní sezona bude stejně úspěšná.

„I letos budeme mít dvě velké akce, jedna je 700 let od první návštěvy krále Václava u nás na hradě a také stejně starý záznam o zázraku, který se u nás před sedmi stovkami let stal,“ navnadil případné návštěvníky Václav Lojín.