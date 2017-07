VIDEO: Oběť se pokusila o sebevraždu, pro vyděrače přišla zásahovka

Oba muži pro obviněného, kterému teď hrozí až deset let vězení, vykonávali různé činnosti.

„Minimálně v jednom případě měl vyhrožovat fyzickou újmou a likvidací dvaapadesátiletému muži, pokud nebude pro obviněného dostatečně pracovat a dělat to, co po něm chce,“ informoval policejní mluvčí Daniel Dvořák.

Poškozený se kvůli obavám o své zdraví a život schovával, později se pokusil o sebevraždu.

Také ve druhém případě podle vyšetřovatelů obviněný vyhrožoval fyzickou újmou, tentokrát devětačtyřicetiletému muži. Ten pro něj měl dostatečně pracovat a splácet dluh.

„Následně na pokyn obviněného mělo několik osob poškozeného napadnout, a to pěstmi, kopy a různými nástroji, do hlavy i těla, až poškozený upadl do bezvědomí. Napadenému muži měli způsobit zranění, mimo jiné i tříštivou zlomeninu lokte, což si vyžádalo ošetření v nemocnici,“ popsal policejní mluvčí případ druhého poškozeného.

Více informací nechce policie k případu zatím uvolňovat. Obviněnému jednapadesátiletému muži hrozí v případě odsouzení až deset let vězení.