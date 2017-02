VIDEO: Týraný pes, jenž se vyhrabal z pytle pod sněhem, našel nový domov

Psí bojovník, který dostal od pracovníků záchranné a odchytové služby pro zvířata jméno Bojar, se paradoxně vrací blízko místa svého nálezu (více o případu najdete zde). V Šindelové ale bude žít s novou rodinou, v domě s velkou zahradou a fenkou stejného plemene.

„Bojara jsme chtěli hned, jak jsme ho viděli. Synovec nám ukazoval na Facebooku co je nového a narazil právě na zprávu o jeho nálezu. Nejdřív jsem si myslel, že šlo třeba o Šindelovou někde v Podkrkonoší, ale když jsme zjistili, že je to skutečně ta ‚naše’ Šindelová, hned jsem volal starostovi, že o něj máme zájem. To bylo v neděli - den poté, co jej našli.“ uvedl Josef Fojtík, nový Bojarův majitel.

„Bojárek je úplně úžasný, vůbec netuším, jak mu někdo mohl něco takového udělat. Moc jsme se těšili, až si ho budeme moc odvézt,“ dodala Monika Hodanová.

Pár se nejdříve přijel na Bojara dvakrát podívat, jednou se on jel podívat k nim. Po necelých čtrnácti dnech od nalezení již není tak bojácný, ale právě naopak - je velmi přátelský a zvídavý. Dle prognóz veterináře je tu navíc ještě naděje, že by se Bojarovi do poraněného oka mohl alespoň částečně vrátit zrak.

Celý případ vyvolal obrovskou vlnu solidarity. Mnoho lidí přispělo na péči o Bojara finanční částkou, další mu na stanici poslali různé pamlsky, deky či hračky. Zájemců, kteří by se Bojara chtěli ujmout, se ozvalo celkově kolem padesáti.

Smutný příběh s dobrým koncem

Podle Petra Prokeše ze záchranné a odchytové služby však nebylo lehké najít mezi zájemci toho nejlepšího: „Vždycky je to o komunikaci, jestliže za námi přijde někdo, že chce psa, který si něčím takovým prošel, vždy hrozí, že ho chce hlavně z lítosti. Po čase by ale mohl zjistit, že to je úplně stejný pes jako každý jiný, a ten eminentní zájem by mohl pominout. Na pana Fojtíka a paní Hodanovou jsme dostali velmi dobré recenze od obecního úřadu ze Šindelové.“

Přestože má tento příběh šťastný konec, vnímá jej Petr Prokeš spíše hořkosladce. Případů, jako je ten Bojarův, je podle něj totiž mnoho, ale bez medializace a následné vlny solidarity končí psi v útulcích, kde na nového páníčka čekají měsíce a měsíce.



„O Bojara je teď takový zájem, protože se z toho pytle dokázal dostat ven a protože se to dostalo do médií. Bohužel tady v kraji máme podobné případy, ale s horším koncem,“ dodal Prokeš.

Hledá se pachatel

Pachatele, který se týrání psa dopustil, se policii stále nalézt nepodařilo. A to ani přes odměnu, kterou za dopadení pachatele vypsala záchranná a odchytová služba.

„Od občanů jsme obdrželi řadu poznatků, které prověřujeme. I přesto se nám doposud nepodařilo zjistit, kdo byl posledním majitelem psa,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Stále platí, že pokud by psa někdo poznal, má se obrátit na linku 158.

Týraný pes byl nalezen v sobotu 28. ledna nedaleko Šindelové u Sokolova. Pachatel se zřejmě domníval, že je pes mrtvý, a tak jej zavázal do pytle a zahrabal do sněhu. Odhodlanému psovi se však podařilo vyhrabat se ven.