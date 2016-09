VIDEO: Karlovy Vary žijí světelnými efekty. Přibližují život Karla IV.

Trasa cesty začíná videomappingem na budově Alžbětiných lázní. U hotelu Thermal čeká diváky laserová show, po které následuje další videomapping, tentokrát na stromy ve Dvořákových sadech.

Cesta mezi prameny začíná u toho Hadího, kde na diváky čeká opět laserová show. Stejně tak u Mlýnské a tržní kolonády, kde jsou zastavení číslo pět a šest, připravili autoři akce u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. zajímavé světelné kouzlení.

Skutečný vizuální klenot ovšem čeká na diváky při sedmém zastavení. To je umístěné přímo v korytu Teplé. Na plochu tvořenou vodní tříští se zde promítají obrazy ze života Karla IV.

„Je to to nejúžasnější, co jsem zatím kdy při podobných akcích viděl,“ prohlásil jeden ze stovek lidí, kteří hned při prvním možném termínu trasu absolvovali.

Královská cesta Karla IV. vrcholí u Císařských lázní, kde je připravený finální videomapping.

Na cestu se mohou návštěvníci vydat ještě v sobotu 3. září. Všechna zastavení na cestě jsou přístupná zdarma, jednotlivé show běží nepřetržitě, nebo jen s krátkými přestávkami. Světla se znovu rozzáří ve 20:30 a celá show potrvá do půlnoci.