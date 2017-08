Další výhra doma, karlovarští hokejisté sestřelili Kladno

Soupeřům i přes ofenzivně laděný hokej přitom Energie dovolila skórovat pouze čtyřikrát. Výsledky z přípravy se sice nepřeceňují, všem se ale pak hned lépe pracuje v tréninku. A být po sestupu na premiéru v nové soutěži náležitě připravení, to je i cílem prvoligového nováčka. „Nezáleží na soupeřích, mnohdy ani pořádně na výsledcích. Zkouší se nové věci, nový systém, zda funguje. Snažíme se věci z tréninku přenést do zápasu. Pořád jdeme do zápasů z dvoufázových tréninků. Teď jsme porazili Kladno. Odpracovali jsme zatím každý zápas, což je dobré,“ pochvaluje si útočník Ondřej Beránek.

V posledním utkání doma s Kladnem byl u klíčových momentů duelu. Nejdřív to byl první gól domácích v 6. minutě, když předtím dokázal společně se střelcem úvodní branky Martinem Kohoutem hostům před jejich brankou pořádně zamotat hlavu, na začátku druhé třetiny využil zklamání hostujících hráčů z druhé branky Energie v podání Tomáše Harkabuse z 26. minuty a než se Kladenští stačili vzpamatovat, poslal zkušeně střelou na zadní tyč domácí už do tříbrankového vedení a to se ve zbytku zápasu ukázalo už jako rozhodující náskok.

Hosté se sice dokázali prosadit také, to když si po nenápadné střele Tomáše Redlicha vybral v 38. minutě slabší chvilku karlovarský gólman Tomáš Závorka, o to povedenější byla však karlovarská odpověď v podobě výstavní trefy Jaromíra Kverky, který ranou do vzdálenějšího rohu branky Lukáše Cikánka uzavřel skóre zápasu na 4:1 ve prospěch domácích.

Další zápas sehraje Energie v úterý doma proti Landshutu.

Karlovy Vary Kladno 4:1

Třetiny: 1:0, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 6. Kohout (Beránek), 26. Harkabus (Flek, Tuominen), 27. Beránek, 48. Kverka (Kohout) – 38. Redlich (Kubík, Štich). Rozhodčí: Kostourek, Zubzanda – Belko, Coubal. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Průběh utkání: 3:0, 3:1, 4:1.

Karlovy Vary: Závorka (49. Kuchař) – Krejčí, Rulík, Tomeček, Kvapil, Šafář, Weinhold, Klejna – Harkabus, Tuominen, Flek, Vachovec, Zadražil, Gorčík, Beránek, Kverka, Kohout, Rohan, Osmík, Rezek.

Kladno: Cikánek – Veber, Kehar, Lenďák, Hořava, Matula, Štich, Zelingr, Štindl – Kružík, Tůma, Strnad, Kubík, Redlich, Kaut, Machač, Pekr, Lorraine, Přikryl, Svedlund, Kloz