Holubi ve Varech se opět přemnožili, čeká je proto každoroční odchyt

S dlouhodobým problémem mohou pomoci i obyvatelé tím, že vytipují vhodná místa pro odchytové klece.

„Odchyt holubů začne v lednu, ale ještě jsme nevybrali plochy. Obvykle se snažíme umístit klece na frekventované střechy v majetku města, u jiných se samozřejmě musíme domlouvat s majitelem budovy,“ potvrdil mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Ptáci znečišťují budovy a sochy, ale jsou i rizikovým faktorem při přenosu infekčních chorob. Každý rok se podaří v Karlových Varech odchytit okolo 200 až 300 kusů. Dočasně to sice znamená podstatné snížení jejich počtu ve sledovaných lokalitách, každoročně je ale nutné podobné akce opakovat.

„Zaručený a definitivní způsob, jak se holubů zbavit, neexistuje,“ potvrdil už dříve Radek Pitra, majitel společnosti Myšáci s. r. o. z Krajkové, která má v Karlových Varech odchyt ptáků už několik let na starosti.

Snižování holubí populace totiž podléhá regulím daným několika zákony. Právě ten neumožňuje firmám používat jedy nebo prostředky způsobující neplodnost ptáků.

Postup lovení holubů je podle Kopála rok co rok stejný. „Po umístění klecí musíme několik týdnů počkat, než si na ně ptáci zvyknou. Až poté je lze odchytit. Takto polapení holubi skončí jako potrava pro handicapované dravce,“ vysvětil mluvčí magistrátu.

Karlovy Vary se snaží vymýtit zmíněné ptáky i jinými způsoby.Tím nejznámějším je už několik let vyhlášený zákaz krmení holubů na území města. I přes pokutu, a to až do výše jednoho tisíce korun, ale vyhlášku porušují jak turisté, tak i samotní obyvatelé města.