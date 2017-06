Proběhl již jubilejní, desátý Karlovarský karneval. Motivem bylo létání

Už hodinu před začátkem průvodu celým lázeňským centrem to na přípravném místě hučelo jako v úle, a to doslova. „Po různých debatách jsme se rozhodli jít za včelky,“ vysvětlila do slavné písně Karla Gotta studentka gymnázia Ostrov. A nebylo to jen z důvodu, že by budoucí maturanti neměli v sobotu co dělat. Přihlášené střední školy totiž bojovaly o hodně, konkrétně o zaplacení 100 tisíc korun za pronájem sálu v Grandhotelu Pupp, při jejich maturitním večírku.

„Musíme to vyhrát, jen příprava na tuhle soutěž nás vyšla téměř na dvacet tisíc korun. Ty by nám citelně chyběly,“ okomentovala situaci další ze studentek. Nejvíce práce měli gymnazisté s vypočítáním počtu balonků s héliem, které nesly jejich model včely. „Možná jsme mohli jeden přidat,“ prohodila krátce před samotným startem včelka mája při pohledu na polovznášející včelu.



Úderem páté hodiny vyrazil dav o několika stovkách masek do ulic lázeňského města. „Program odstartoval už v pátek, a to Noční romantickou plavbou po Ohři či festivalem netradičních plavidel. O ukončení Karlovarského karnevalu se pak postará kubánská kapela Mezla Orquesta,“ uvedl pořadatel akce Martin Müller ze stejnojmenné agentury.