Karlovy Vary si půjčí sto milionů korun na dotované projekty

Podle primátora Petra Kulhánka půjde o úvěr takzvaně revolvingový. Městu poslouží do chvíle, než dotace z evropských fondů přijdou na účet.

„Je tam minimálně roční, někdy i delší prodleva, kdy peníze dostaneme po dokončení investice zpět. Evropskou dotací, která dorazí, zase budeme úvěr splácet, takže nepůjde o nové zatížení města. Je to pouze překlenovací úvěr,“ vysvětlil.

Projekty (část) Základní školy 15 000 Sociální bydlení 14 990 Chráněné bydlení 10 000 Komunitní centrum 10 277 Generel dopravy 3 600 Sociální začleňování (koncepce) 3 789 Goethova vyhlídka 31 491 Městské divadlo 12 258 Údaje jsou v tisících korun.

Nejnákladnějším projektem letošního seznamu je rekonstrukce Goethovy rozhledny. Tu se vedení města rozhodlo po letech chátrání opravit a znovu otevřít lidem. Bude to stát přes 31 milionů korun, přičemž dotace by měla zaplatit více než 25 milionů z celé částky.

„Goethova rozhledna je momentálně ve fázi, kdy připravujeme projektovou dokumentaci na její budoucí využití ve spolupráci s Lázeňskými lesy. Právě ony ji budou provozovat,“ uvedl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík. Radnice nyní podle něj čeká, až bude přiklepnutá dotace.

Stejné je to i s dalšími projekty. Například s cyklostezkami, kterých město v letošním roce plánuje hned několik. „Městská síť cyklostezek by tak měla být kompletní. Kromě toho pracujeme ještě na další, se kterou počítáme od Tuhnické lávky do Tuhnic a dále přes Krymskou až do jejího vnitrobloku,“ popsal náměstek.

Město už má na trasy připravené projektové dokumentace a koupené pozemky, což se týká zejména cyklostezky spojující Dvorský a Doubský most. Právě s její stavbou nemohl magistrát dlouho začít, protože tam neměl vypořádané majetkové vztahy. Kromě této cyklostezky za 25 milionů korun patří mezi nejdražší projekty ještě rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích a oprava střechy divadla.

„Všechny projekty v seznamu jsou podmíněné tím, že na ně získáme evropskou dotaci. Pokud by se tak nestalo, nedojde na ně,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Peníze z úvěru by mělo město čerpat od letošního července do posledního prosince 2019, přičemž jeho splatnost je ještě o rok delší. V první fázi jde o projekty celkem za 159 milionů korun, přičemž většinu pokryjí dotace. Podle primátora už město podobný úvěr mělo, a to na projekty v letech 2012 až 2014. Ten už je splacený. V novém dotačním období by mohly Karlovy Vary postupně získat až 1,5 miliardy korun.