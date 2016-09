Odkaz starých Keltů z Vladaře zamíří domů do Žlutic

Objemný a velmi cenný náklad z doby 500 let před naším letopočtem najde s velkou pravděpodobností nový domov v budově Střední lesnické školy ve Žluticích. Tu zřizuje kraj.

„V době objevení byl celý nález dřevěných konstrukcí zdokumentován, vyzvednut a převezen do Švýcarska, kde už mají zkušenosti s konzervací takto starých dřev z oblasti podalpských keltských lokalit. Tu v rámci výzkumného projektu zadal Archeologický ústav v Praze a domluva byla taková, že poté budou artefakty vystaveny zápůjčkou v Západočeském muzeu v Plzni,“ uvedl hejtmanův náměstek pro kulturu Petr Zahradníček.

Potíž je ale v tom, že se konzervace o dva roky protáhla a muzeum už s umístěním dřev nepočítá. Konstrukce se tak vrátí zpět nedaleko místa jejich nálezu.

„Kromě školní budovy máme ještě jednu na náměstí, kde bývala lesní správa. V dolní části jsou dílny, druhé patro užíváme jako učebnu pro včelaře. Třetí patro je zcela volné,“ popsala zastupující ředitelka školy Libuše Syrovátková.

Prostory podle ní sloužily jako zasedací místnost a táhnou se přes celou budovu. Nehrozí tedy, že by se trámy do třetího patra nevešly. Navíc se tam topí a je tam sucho.

„Problém by možná mohlo znamenat točité schodiště, ale přinejhorším by se daly dřevěné konstrukce vytáhnout přes okno,“ uvedla.

Na dalším osudu trámů, které patří kraji, se bude podílet i starosta Žlutic Václav Slavík. Prý by byl rád, pokud by jejich část mohlo vystavit tamní muzeum. To by podle náměstka i starosty mohlo zlepšit návštěvnost Žluticka. Jenomže muzeum potřebuje rekonstrukci.

„Vzhledem k významu nálezu i k povinnosti kraje se o nesmírně cennou památku postarat krajští radní pomoc přislíbili, bude však na novém vedení kraje, aby v tomto procesu pokračovalo,“ poznamenal Petr Zahradníček.

Malou část objevu by mohlo zájemcům ukázat i karlovarské muzeum, které se po rekonstrukci na jaře otevře. „Vybrali bychom jeden kus, který bychom vystavili v sále archeologie Karlovarska, kde se přímo o lokalitě Vladaře bude mluvit,“ uvedla Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary.

Konstrukce našli a vyzvedli archeologové v letech 2008 až 2010 na úpatí Vladaře. Souvisejí s tamním hradištěm. Výzkum prováděli lidé z Archeologického ústavu v Praze, Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Muzea Karlovy Vary a Občanského sdružení Vladař.

Odborné zajištění a konzervaci dřev zajistil výzkumný projekt financovaný v Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR.