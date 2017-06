Vědci pronikají do nitra sopky, už odkryli zavalenou přístupovou štolu

Dostali se přibližně pět metrů pod povrch. „Prozatím vše, co jsme objevili, odpovídá původním historickým nákresům. Vlastně jsme odkryli přístupovou chodbu, která vznikla společně se vstupním portálem později než vlastní průzkumné štoly pod sopkou,“ neskrývá nadšení geofyzik Milan Brož, který stojí za projektem od počátku.

Podle původních plánů má chodba vedoucí od vstupní brány po pár metrech zahnout doprava a začít prudce upadat. To v hornické terminologii znamená, že klesá dolů do hlubin, a to poměrně příkře.

„I to se podařilo potvrdit. Díky tomu, že jsme dostali od Agentury ochrany přírody a krajiny povolení využít lehčí techniku, mohl nastoupit bagřík. Tím se práce významně urychlily a usnadnily,“ pokračuje Brož a ukazuje dovnitř chodby.

„Vidíte? Zdi a strop tehdy vyzdili cihlami. Tahle přístupová chodba umožňovala pohodlný vstup do sítě štol, které pod Komorní hůrkou vedou někde až v hloubce sedmnácti metrů. Mohla mít tak dva metry na šířku a možná dva na výšku,“ přibližuje Brož.

Podle jeho názoru štoly pod sopkou už tak velkorysé nebudou. Než se k nim ale výzkumníci dostanou, musí přístupovou chodbu zajistit, aby se nezřítila.

„Při odkrývání nebudeme dělat žádná provizorní zabezpečení, ale definitivní profil, který bude odpovídat všem bezpečnostním požadavkům. Odkrytou štolu zpevní výztuhy a pažení. Bude se jednat o standardní důlní dílo, na které máme projekt a na kterém pracují profesionálové,“ ujišťuje Brož s tím, že dohled nad postupem prací má Báňský úřad.

„Předpokládám, že příští rok v září, kdy se ve Skalné konají pravidelné seismologické semináře, už bude možné do prvního úseku chodby vstoupit.“ Zatímco s odkrýváním první části chodby pomohla technika, do větších hloubek se už budou muset horníci prokopat za pomoci krumpáče a lopaty.

„Snad nebudou zavalené i další chodby, do kterých se napojíme,“ obává se Brož, který doufá, že jednou si lidé budou moci stejně jako před lety sáhnout na vychladlé sopečné magma. Pro další postup prací je ale zásadní, zda se podaří sehnat na obnovení štol do nitra Komorní hůrky dostatek peněz.