Hosté restaurace nám poděkovali, překvapilo obchodní inspektory ve Varech

„Dej si něco s námi, ať si můžeme ťuknout!“

Když takovouto nabídku vysloví krásná žena, je to předzvěstí slibně se rozvíjejícího odpoledne. Pokud je ovšem onou krásnou ženou kontrolorka České obchodní inspekce, můžete si být jistí, že z omamně vonícího ginu, který vzápětí přistává na vašem stole, neokusíte ani kapičku. Je totiž součástí takzvaného kontrolního nákupu. Takže konzumace zakázána.

Vlaďka s Honzou ze západočeského pracoviště České obchodní inspekce (ČOI) v Plzni, tvoří už několik let sehranou dvojku. A karlovarský filmový festival patří k jejich pravidelným „štacím“. Pokaždé se snaží postihnout všechny služby, které mohou návštěvníci festivalu využít.

„Vedle restaurací jsou to proto i stánky s občerstvením, kamenné obchody s potravinami, ale také vozy taxi,“ vysvětluje Honza, který na festival jezdí už osm let. A ne vždy se při kontrolách setkává jen s korektním chováním ze strany kontrolovaných. „Na každém festivalu se něco stane,“ potvrzuje.

Většinou jde ale jen o verbální útoky. A slovo šikana při nich patří podle Honzových zkušeností k těm nejslušnějším. Čas od času se ovšem kontroloři setkají s něčím, co je skutečně překvapí. Letos to bylo poděkování.

„To už se mi dlouho nestalo. V jedné provozovně nám návštěvníci poděkovali, že chráníme jejich zájmy. Většinou se totiž staví na stranu podnikatelů,“ doplňuje kontrolor.

Restaurace hlavně šidí na mírách, zjistila ČOI

V době, kterou jsme s dvojicí „čojkařů“ strávili, stihli kontroly dvou restaurací. Obě prošly bez ztráty kytičky. To ovšem neznamená, že by od soboty, kdy se kontroloři poprvé ponořili do festivalového dění, pěli na podnikatele jen ódy. Spíš naopak.

Za první festivalový víkend absolvovali inspektoři osmadvacet kontrol. V sedmnácti případech zjistili nedostatky. „Většinou šlo o nedodržení měr či vah,“ přibližuje výsledky Jan Řezáč, ředitel západočeského pracoviště ČOI.

Rekordmanem byl barman, který dva panáky ošidil o plnou čtvrtinu objemu. V jednom případě ovšem dostal pokutu i taxikář, který nezapnul taxametr.

Kuriózní je pak případ jisté pražské organizace, jejíž pracovníci se v Karlových Varech snažili získat peníze na děti. Jako protiváhu pak lidem s otevřeným srdcem a pokladničkou nabízeli figurky ze seriálu Simpsonovi. Kus za 150 korun.

„Byla to falza,“ říká o tomto případu Řezáč. „A musíme jen doufat, že aspoň ty peníze se k dětem dostanou,“ dodal ředitel.