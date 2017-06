Na koncerty musejí lidé chodit dřív, projdou důkladnou kontrolou

Více členů ochranky, přísnější kontroly a dozor policistů. Tak nyní vypadá každý koncert v loketském amfiteátru. „Kontrolovali jsme vždycky, i když je pravda, že jsme zpřísnili,“ potvrzuje Vladimír Suchan z agentury Vlny, která pořádá koncerty.

K dřívějším kontrolám zavazadel tak nyní nově přibyla i osobní prohlídka. „Ta má za úkol najít případné zbraně nebo zjistit, jestli na sobě nemá návštěvník něco připevněného,“ přibližuje Suchan. Podle nových pravidel se už uskutečnily dva koncerty.

V nejbližší době nová opatření pocítí návštěvníci pátečního koncertu, na kterém pod loketským hradem zahrají Mig 21, Marek Ztracený a Adam Ďurica, v sobotu pak Jiří Pavlica s Hradišťanem a Vlasta Redl se svou kapelou.

„Lidé reptají, ale na druhou stranu to chápou. Pro ně to znamená pouze to, aby přišli na akci dříve, neboť kontroly zákonitě protáhly dobu čekání ve frontě,“ uvedl organizátor.

Podstatné informace najdou lidé na vstupence

Zatím se ale nestalo, že by někdo z návštěvníků uvázl v čekajícím hloučku, a přišel tak o kulturní zážitek. Vše, co s sebou člověk nesmí vzít do oblíbeného amfiteátru, je vyznačeno na vstupence.

„Dnes už se nesmí nosit ani deštníky. Dříve to ale bylo horší. Pamatuji, kdy v Toužimi na Olympicích za sebe hodila jedna žena dopitou lahev od vína, to už se dneska nemůže stát,“ připomněl Suchan.

Jak uvedl, dnes si ochranka vystačí s osobní prohlídkou. Neodmítl ale možnost, že by se do budoucna nainstalovaly detektory kovu. „O tom budu jednat s vedením města,“ dodal organizátor.

Zpřísnění se dotkne i filmového festivalu

Jednání s policisty mají za sebou i další organizátoři velkých akcí v kraji. Více policistů bude v karlovarských ulicích už tento víkend, kdy se uskuteční městský karneval.

Měkké cíle Toto označení je bezpečnostní komunitou používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

„Karlovy Vary při svých větších akcích vždy zajišťují s pomocí městské policie organizaci a bezpečnost. Totéž bude platit i pro letošní karneval. Jednáme samozřejmě v součinnosti s Policií České republiky,“ potvrdil mluvčí magistrátu Jan Kopál.

V kontaktu s policií je i vedení Mezinárodního filmového festivalu. Jeho padesátý druhý ročník začne na konci června.

„Kromě tradiční ochrany veřejného pořádku budou učiněna i opatření k ochraně měkkých cílů,“ potvrdila za filmový festival mluvčí Uljana Donátová.

Není žádná konkrétní hrozba

V současné době je v republice vyhlášen první stupeň ohrožení terorismem.

„Upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem, vyplývající ze situace v zahraničí nebo z mezinárodních aktivit České republiky. Zároveň ale není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR. Při tomto stavu je třeba dbát obecné všímavosti. Dlouhodobě platí vytipovaná zvýšená bezpečnostní opatření,“ vysvětlil stupeň náměstek ředitele Jiří Matouš z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Hlavní odpovědnost při zajištění kontrol je ale na organizátorech akcí. „Policie nikdy nebude nahrazovat pořadatelskou a bezpečnostní službu,“ zdůraznil Matouš. Kromě oslovování organizátorů akcí upozornil také na telefonní linku 800 255 255.

„Linka je určena vlastníkům míst s vysokou koncentrací osob s nízkou či žádnou mírou zabezpečení a organizátorům velkých sportovních, kulturních či jiných akcí. Na telefonním čísle lze konzultovat opatření nebo další možná opatření včetně využití bezpečnostního experta,“ dodal Matouš.