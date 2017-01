Poutní místo Skoky oslaví 300 let. Kostel v lesích zpřístupní nová cesta

„Velkým problémem Skoků zůstává dostupnost místa, tedy rozbitá přístupová cesta. Doufáme, že ve spolupráci s jejími vlastníky se nám podaří do jara polní cestu upravit do sjízdného stavu,“ přiblížil plán předseda spolku Pod střechou Jiří Schierl, který se o poutní místo už řadu let stará.

Pracovat se začne díky úspěšnému vyjednávání se státem, kterému patřil jeden z pozemků, na němž se nachází přístupová cesta.

„Nyní cesta leží na pozemcích Bochova a Žlutic. A právě proto se můžeme vrhnout do oprav,“ vysvětlil Schierl s tím, že část cesty už je opravena. „Obě města se chystají i na přihlášení o dotaci. Tou bychom mohli zainvestovat celou akci,“ doplnil předseda spolku.

Chystají se dvě poutní slavnosti i vědecká konference

V programu oslav 300 let poutního místa ve Skocích se počítá především se dvěma česko-německými poutními slavnostmi. V jednání je i účast významných hostů, zejména z řad římskokatolické církve.

Týden ve Skocích Jak se průvodcuje v kdysi slavném poutním kostele

Dorazit by tak měli starý i nový biskup z Plzně. Stěžejní kulturně-společenskou aktivitou spolku bude každoroční projekt Živé Skoky, v jeho rámci proběhne opět několik hudebních vystoupení a další akce.

„V rámci oslav také připravujeme veřejnou mezioborovou vědeckou konferenci, která by měla zhodnotit nejnovější poznatky historického i stavebního vývoje Skoků a také zhodnotit jejich duchovní, kulturní, společenský a historický význam,“ přiblížil Schierl.

V současné době se také dokončuje unikátní 3D model, který má za úkol ukázat Skoky v plné kráse, než byly téměř zničeny. V letošním roce by měla být hotova i technická dokumentace kostela. Tím by mohla odstartovat hlavní etapa obnovy památky.

Rekonstrukce by měla začít také u bývalého Schopfova hostince, ze kterého by se měl stát nový poutní dům.