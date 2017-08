Konec nekonečným frontám. Elektronické žádosti o dotace na kotle fungují

Na spuštění druhé vlny kotlíkových dotací je připravený krajský úřad, který rozdělí mezi majitele rodinných domů více než 64 milionů korun na výměny starých a neekologických kotlů za nové. Elektronické žádosti začne přijímat ve středu 30. srpna od 14 hodin.

„Žadatel vyplní zcela jednoduchý formulář a jeho odesláním obdrží svým způsobem pořadí. My už jsme aplikaci testovali tím, že se všichni úředníci krajského úřadu hlásili o kotlíkové dotace. Věříme proto, že všechno 30. srpna zvládneme,“ řekla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Podle mluvčí úřadu Jany Pavlíkové kraj veškeré zkušební údaje ze systému vymazal. „Zátěžové testy jsme připravili proto, abychom zjistili, kde jsou problémy, a vyřešili je,“ zdůvodnil krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Kraj kvůli druhé vlně kotlíkových dotací uspořádal během srpna semináře v jedenácti městech a obcích a zájemci o nový kotel si již nyní mohou elektronický formulář připravit.

Do poloviny tohoto týdne se zaregistrovalo 189 zájemců, přičemž dostat by se mohlo na 700 lidí. Poté, co ve středu odešlou žádost, úřad je vyzve, aby dodali všechny potřebné podklady.

Elektronickou žádost i s návodem na vyplnění a další informace najdou lidé na stránce https://kotliky.kr-karlovarsky.cz. Součástí je také chat a kontakty na úředníky pro ty, kteří by si nevěděli rady.