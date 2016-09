Zloděj vypáčil okno lázeňského infocentra, vzal peníze i vybavení

Čtyřicetiletý muž z Prahy se podle policistů vydal krást do lázeňského informačního centra na konci června. Nyní se ho podařilo kriminalistům dopadnout.

Zloděj nejdřív vypáčil okno a pak celý prostor prohledal. „Odcizil finanční hotovost kolem 700 korun, mobilní telefon a různé další vybavení,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

To ale zloději nestačilo, a tak se vydal za kořistí ještě do nedaleké kavárny. I do ní se dostal oknem, které opět vypáčil a poškodil. Nic ale nakonec neukradl.

„Způsobil celkovou škodu kolem 18 tisíc korun,“ vypočítala mluvčí.

Policisté nyní muže obvinili z krádeže a poškozování cizí věci. „V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky vězení,“ dodala Týřová.