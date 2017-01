VIDEO: Zloději kradli přepravky s lahvemi, hned je za peníze vraceli

Dva muži vymysleli plán, jak snadno přijít k penězům. Vyhlédli si jeden z chebských obchodních domů a zaměřili se na automat na vracení lahví. Jeden z dvojice vlezl otvorem dovnitř a kamarádovi podával ven plné přepravky.

„V prvním případě dvojice odcizila z automatu na výkup lahví čtyři přepravky s osmdesáti zálohovanými lahvemi v celkové hodnotě kolem šesti set korun. Muži je z místa odnesli s sebou,“ uvedla policejní mluvčí Věra Hnátková.

Ve druhém případě už byli zloději chytřejší a s kořistí se nikam nevláčeli. „Vrátili se na stejné místo a ukradli šest přepravek včetně sto dvaceti lahví v hodnotě kolem tisícikoruny. Odcizené přepravky s lahvemi hned směnili na místě ve druhém výkupním automatu,“ řekla mluvčí.

Jelikož dvojice zlodějů ve věku 34 a 39 let nebyla v krádežích žádnými nováčky a v posledních třech letech je za to soud potrestal, hrozí jim nyní vyšší trest. „Pokud soud oba podezřelé muže odsoudí, můžou jít do vězení až na tři roky,“ dodala Hnátková.