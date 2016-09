Nové místo k životu chtějí v Chebu nalézt další krajané z Ukrajiny

Když letos začátkem roku dorazily do Chebu první rodiny krajanů z válkou zmítané Ukrajiny, nevítalo je příliš příjemné počasí. Zima, pološero, ve vzduchu poletovaly sněhové vločky.

Zato nyní, když město navštívila další skupina ukrajinských rodin s českými kořeny, představil se jim Cheb ve zcela jiném světle. Uličky zalité sluncem, spousta zeleně, parků a hlavně rozlehlá průmyslová zóna s mnoha firmami, kde i přes jazykový hendikep nebude těžké získat práci.

„Asi pět rodin se do Chebu přijelo podívat. Myslím, že se jim tady líbilo. Všichni jsou z Kyjeva. Jsou to vzdělaní lidé, bavili jsme se převážně česky. Do republiky přijeli přibližně před měsícem. Ukázali jsme jim byty, které město může nabídnout, vzali jsme je do průmyslové zóny podívat se, jaká práce se dá tady v Chebu sehnat,“ popsal průběh návštěvy chebský starosta Petr Navrátil.

Ten věří, že skupina se do Chebu vrátí natrvalo, aby zde našla nový domov. „Přihlásili jsme se do programu, protože chceme krajanům pomoci. Navíc se potvrzuje, že Češi na Ukrajině jsou velmi pracovití lidé, kteří se rychle učí. Takové tady potřebujeme,“ pokračoval starosta.

Kdo chce pracovat, v Chebu práci vždy najde, říká starosta

Dodal, že kdo chce pracovat, v Chebu práci vždycky najde. „Také kapacitu ve školách a školkách máme dostatečnou. Jisté problémy by mohly nastat při uznávání vzdělání.“

Jedna z prvních, kteří letos v lednu dorazili do Chebu, byla Olena Pereverzieva se třemi dětmi. Společně s ní se do Chebu přestěhovaly další tři rodiny Čechů z východní Ukrajiny. Jejich domovy na Ukrajině postihla válka, a tak chtějí na západě Čech začít znovu. S aklimatizací pomohla charita.

„Poskytli jsme asistenční služby a poradenství,“ upřesnila Klára Zachová z Plzeňské charity.

Pomohlo i město Cheb. „Zajistili jsme místa ve školách a školkách. Domluvili jsme pro ně termín jednání na úřadu práce a pomáháme i jinak,“ uvedla mluvčí města Simona Liptáková.

„První repatriace dopadla v našem městě dobře, proto nabízíme pobyt další vlně krajanů. Pro letošní rok chce ministerstvo vnitra vyřídit přibližně pět stovek žádostí. Ti lidé budou hledat místa, kde je práce a zároveň byty. Obojí v Chebu máme,“ říká Liptáková.

Na přesídlení krajanů z celého světa vláda uvolnila v začátku loňského roku 66 milionů korun. Využity by měly být především pro lidi s českým původem na Ukrajině.

Součástí vládního plánu je kromě zajištění dočasného ubytování i finanční pomoc, asistence při stěhování, při hledání trvalého bydlení nebo zaměstnání. Program vznikl v reakci na žádosti několika stovek lidí z Ukrajiny o přesídlení do Česka. Žádosti adresovali přímo prezidentu republiky Miloši Zemanovi.