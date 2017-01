Krajský zastupitel, který bojkotoval koaliční smlouvu, složil mandát

„Přestože jsem preferoval připojení jeho podpisu pod koaliční smlouvu, respektuji i toto jeho rozhodnutí. Umožní jednotu a stabilitu zastupitelského klubu ODS,“ uvedl Jiří Vaněček, regionální předseda občanských demokratů.

Společně s Tomášem Lindou prý dospěli už loni k dohodě, že musí situaci rychle vyřešit. A to takovým způsobem, aby nepoškodili ODS.

„O svém rozhodnutí způsobu řešení celé situace mě Tomáš Linda informoval předem,“ popsal regionální předseda.

Tomáš Linda pro ČTK řekl, že jej ODS vyzvala, ať se nějakým způsobem postaví k tomu, že není součástí koalice. „Ať buď podepíšu, nebo odstoupím. Tak jsem si vybral to férovější řešení,“ uvedl.

Dodal ještě, že když si znovu přečetl koaliční smlouvu, potvrdilo se mu, že se zachoval správně.

Novým zastupitelem bude Petr Bursík

Místo po Tomáši Lindovi má zaujmout první náhradník, kterým je Petr Bursík. V Karlových Varech působil za minulého vedení coby primátorův náměstek. V současné době je zastupitelem města určeným pro územní plán.

„Pokud bych byl vyzván naším orgánem Občanské demokratické strany, abych nastoupil jako první náhradník do krajského zastupitelstva, tak to udělám,“ ujistil.

Vzhledem k tomu, že krajskou koaliční smlouvu podle Jiřího Vaněčka podepisovali za ODS rovněž první tři náhradníci, jméno Petra Bursíka tam nechybí, stejně jako pod programovým prohlášením.

Hejtmanka Jana Vildumetzová z hnutí ANO svému koaličnímu partnerovi poděkovala. „Občanská demokratická strana splnila to, co deklarovala. Vyřešila si to uvnitř,“ řekla.