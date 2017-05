Krušné hory budou rozmanitější, ke smrkům přibudou jedle, buky i javory

17:17 , aktualizováno 17:17

Převážně smrky v současné době potkávají lidé, kteří vyrazí do krušnohorských kopců. V okolí nejvýše položeného zdejšího města Božího Daru to ale chtějí změnit. Městské lesy se zapojily do přeshraničního projektu se saským Annabergem, díky kterému přibudou na horách jedle, buky, javory a jeřáby.