Železnou lávku přes koleje v Chebu nahradí betonová, bude nejlevnější

„Měli jsme před sebou čtyři varianty. Dvě byly betonové konstrukce, druhé dvě ocelové. Pro beton jsme se rozhodli i s ohledem na budoucí údržbu. Ocelovou konstrukci by bylo nutné v pravidelných intervalech natírat, beton je relativně bezúdržbový,“ vysvětlil volbu starosta Chebu Antonín Jalovec.

Mezi betonovými se pak radnice přiklonila k té lacinější, která bude mít zábradlí přibližně ve stejné výšce jako stávající lávka. Také už padlo rozhodnutí, že mostek bude kvůli zajištění bezbariérovosti směrem na Švédský vrch delší o nájezd.

„Přestože některé návrhy byly hezčí, nakonec jsme zvolili ten, který bude maximálně funkční s minimálními náklady,“ doplnil starosta.

Snesení staré konstrukce a stavbu nové plánuje radnice na příští rok. To by měly na chebském nádraží probíhat velké opravy a v souvislosti s tím dojde i k výlukám vlakových spojů. Díky tomu by Chebští mohli ušetřit miliony korun.

Lávka původně sloužila jako pohodlný přístup přes kolejiště pro zaměstnance železničního depa. Postupně však byla prodlužována až do dnešní podoby. Ústí až na Švédském vrchu, kde rozdíl mezi terénem a lávkou vyrovnává schodiště. V současnosti se skládá ze sedmi různých segmentů.

O tom, že její stav není dobrý, se v Chebu ví už dlouho. Loni v létě ji město na základě statického posudku muselo nechat uzavřít. Do konstrukce totiž zatéká voda, která zatížení neúměrně zvyšuje.

Od té doby je lávka zcela mimo provoz. Lidé, kteří ji využívali, tak namísto třísetmetrového mostku nyní musí absolvovat cestu dlouhou přibližně dva kilometry podél frekventovaných silnic, na nichž zčásti chybí chodníky.