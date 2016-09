Lékárník v Hranicích odešel do důchodu, město hledá náhradu už dva roky

Farmaceutické řetězce o provoz výdejny v Hranicích zatím zájem nemají. Radnice se ale nevzdává.

„Myslím si, že jedním z důvodů, proč jsme u oslovených firem s požadavkem na zprovoznění lékárny neuspěli, byla skutečnost, že v domě se topilo pevnými palivy. Proto jsme v objektu s lékárnou začali s rekonstrukcí. Celý otopný systém předěláváme na plyn. V polovině září by mělo být hotovo,“ konstatoval starosta Miroslav Picka.

Hned poté se hodlá opět obrátit na velké lékárenské řetězce, oslovit chce i komoru lékárníků. V případě zájmu je město ochotné přidat i byt.

„Zatím jej nemáme, ale chystáme rekonstrukci domu, ve kterém by mohly vzniknout luxusnější, takzvané pobídkové byty pro zástupce profesí, které město nutně potřebuje. Tedy právě pro lékárníka nebo třeba učitele, lékaře či jiné,“ řekl Picka.

Provozovatelé mají obavy, že by lékárna prodělávala

Problém s lékárnou řeší Hranice už delší čas. Tamní lékárník Rudolf Kubenka, který řadu let přesluhoval, odešel do důchodu. A náhrada za něj zatím není.

„Provozovatelé mají obavy z toho, že by lékárna byla prodělečná. Osobně jsem přesvědčený o tom, že to tak nebude. Ve městě se dvěma tisíci obyvatel je hodně potenciálních zákazníků. Máme tu i domov důchodců. Právě starší lidé mají spotřebu léků největší,“ naznačil starosta cestu, kterou by se budoucí provozovatel mohl vydat.

Bývalý lékárník Rudolf Kubenka přišel s celou rodinou do Hranic v sedmdesátých letech minulého století. Krátce po revoluci tamní lékárnu koupil a kompletně zrekonstruoval.

Obzvlášť hrdý je na výkladní skříně a vstupní dveře z novoborského skla, které zdobí symbol lékařů a farmaceutů, stylizovaná Aeskulapova hůl obtočená hadem. Do skla leptaný motiv je odpradávna znamením životní síly, zdraví a především zdárného hojení.