Chybějící lékárenská pohotovost bude, slíbilo karlovarské hejtmanství

12:01 , aktualizováno 12:01

Pro léky o svátcích a víkendech musejí pacienti jezdit desítky kilometrů do okolních krajů. V tom karlovarském totiž nefunguje lékárenská pohotovost. Změnit k lepšímu by se měla situace už do Velikonoc.