Do Karlových Varů přiletělo první letadlo s turisty z Izraele

Mezi Karlovými Vary a Tel Avivem létá charter společnosti Travel Service, který si objednala firma Visitspa z Mariánských Lázní. První let z Tel Avivu byl zaplněný z 25 procent, využilo jej zhruba čtyřicet lidí.

„U nás v regionu budou ubytovaní do 27. června. Pro nízký zájem o let mezi Karlovými Vary a Tel Avivem jsme první letadlo poslali do Tel Avivu z Prahy. Úspora pro nás byla rozhodující,“ uvedl Libor Haas, předseda představenstva společnosti Visitspa.

V termínu od 13. do 27. června jsou podle něj letadla obsazená z 25 až 50 procent, od 4. července do konce srpna už je to z 95 až 100 procent. Linku i leteckou společnost vytipoval kraj společně s Karlovými Vary a poté zástupce Visitspa oslovily.

„Vzhledem k zájmu izraelských cestovních agentur a cestovních kanceláří jsme s tímto projektem souhlasili a vzali jsme ho jako touroperátor. Na příští rok plánujeme obnovení této sezonní linky, ale pouze od konce června do začátku září,“ informoval Libor Haas.

Nové linky do Tel Avivu

bude létat společnost Travel Service každé úterý do 12. září

bude létat společnost Travel Service každé úterý do 12. září do Taškentu

bude létat společnost Uzbekistan Airways od 25. června do 17. září

bude létat společnost Uzbekistan Airways od 25. června do 17. září do Düsseldorfu

létá společnost Germania ve čtvrtek a v neděli do 26. října

Zájemci o výlet do Tel Avivu si mohou prostřednictvím webu společnosti objednat buďto celý pobyt, který začíná na necelých 18 tisících korunách, nebo pouze letenky. Cena jednosměrného letu začíná na 2950 korunách.

Podle primátora Petra Kulhánka je nová linka logickým vyústěním snahy o intenzivní česko - izraelské vztahy a o oslovení izraelské klientely.

„Skutečnost, že je většina kapacity letů už nyní vyprodána, dává vysokou naději, že tato linka bude pokračovat i v nadcházejících sezónách. Nejlépe bude, když se její fungování rozšíří na větší část sezony,“ zhodnotil.

Nejdelší linka míří do Taškentu

Od příští neděle se k telavivské lince přidá také charterové spojení společnosti Uzbekistan Airways s Taškentem. Potrvá do poloviny září a půjde o historicky nejdelší trasu z Karlových Varů. Letová vzdálenost mezi oběma městy činí přibližně 4300 kilometrů a doba letu je asi pět a půl hodiny.

Podle ředitele letiště Václava Černého má uzbecká klientela o zdejší region dlouhodobý zájem.

„Bohužel, složitý proces získávání víz a zejména vízové kvóty pro Uzbekistán znemožnily uskutečnění letů v loňském roce. Proto jsme rádi, že se ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí podařilo tento problém vyřešit,“ řekl.

Hejtmančin náměstek Martin Hurajčík naznačil, že by pro zdejší cestovatele mohl být Uzbekistán lákavým cílem.

„Pro cestovatele je zajímavý svou pohnutou minulostí, na jeho území se nacházejí některá z nejstarších měst světa,“ uvedl. Zároveň zmínil, že by byl rád, pokud by se tato linka stala v budoucnu pravidelnou součástí zdejšího leteckého provozu.

Letiště se řadu měsíců potýká s úbytkem cestujících, zejména těch z Východu. Právě oni ještě nedávno tvořili významnou klientelu. Pomoci mu měly letošní nové linky, s velkou nadějí hleděli zástupci regionu ke spojnici společnosti Germania z krajského města do Düsseldorfu.

Historicky první západní trasa má ale potíže a ruší další lety. Aktuálně až do začátku července, dobře informované zdroje tvrdí, že nejbližší další let je plánovaný až na počátek srpna.

„Linka do Düsseldorfu je pro mne zklamáním. Je velká škoda, že předběžné rezervace německých cestovních kanceláří vyzněly naprázdno,“ řekl Petr Kulhánek s tím, že individuální pasažéři nemohou linku v plné míře utáhnout.

Zástupci regionu nyní řeší, co bude s linkou plánovanou do konce října dál. Společnost Germania ale věří, že bude její první sezona úspěšná. „Na hodnocení je ještě příliš brzy,“ uvedla mluvčí Sabine Teller.