Nejlepší brigády jsou rozebrané, potřeba jsou stále číšníci i průvodci

Číšník, zahradník nebo průvodce. To jsou nejčastější pozice, které nyní eviduje krajský úřad práce. Podle samotných zaměstnavatelů dnes není problém najít zájemce, ale kvalitního pracovníka.

„Už si ani nevybavím, kolik jsem jich zaučoval. Jakmile zjistí, že pozice číšníka není taková legrace, že to i bolí a je to namáhavé, tak už často druhý den nepřijdou. Občas se ani neuráčí dát to vědět dopředu,“ postěžoval si majitel jedné karlovarské restaurace.

Podobně to viděl i majitel karlovarské čajovny Jakub Čajan. „Sehnat dneska kvalitní pracovní sílu je nesmírně těžké. Kandidáti sice přijdou, ale představují si to jako Hurvínek válku. Často to odhalí už první rozhovor s uchazečem,“ upozornil Čajan.

Festival každý rok táhne

Tradičně největší zájem je o práci na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, a jeho 52. ročník není výjimkou. „Máme již desítky uchazečů,“ potvrzuje mluvčí festivalu Uljana Donátová.

Pro festival každý rok pracuje okolo tisícovky zaměstnanců. „Evidujeme volná místa ještě u pozic hosteska, pracovník akreditačního centra, pracovník na Informacích, asistent Kina bez bariér, asistent produkce, pokladní či pracovník do šatny,“ dala vědět případným zájemcům Donátová.

První sezonní místa nabízí také krajský úřad práce. „Nárůst zájemců přichází tradičně už od března. Nejčastěji se jedná o pozice v pohostinství a hotelnictví, tedy servírka/číšník, recepční a pokojská. Dále v cestovním ruchu (průvodce) nebo zahradnictví a péči o zeleň,“ uvedla Veronika Dankanicsová, vedoucí oddělení trhu práce krajské pobočky.

Oproti minulým letům si zaměstnavatelé častěji dávají vlastní inzeráty, než aby spoléhali jen na úřady práce. Podle pracovníků úřadu ale hlavní boom teprve přijde. Velká poptávka se již tradičně očekává po vedoucích na letní tábory nebo na výpomoc na stavbách. Mluvčí úřadu práce už ale v minulosti poukázala na to, že na brigády ve stavebnictví má velký vliv počasí.

Strojaři míří do Witte, průvodci na hrady

Až sto sezonních pracovníků hledají ve Witte. „Nabídka volných míst je vyšší než poptávka, takže bychom uvítali větší množství plnoletých zájemců. Je to pro brigádníky i firmu dobrá příležitost, jak se vzájemně poznat a případně uzavřít delší spolupráci,“ popsala situaci mluvčí společnosti Michaela Matuchová.

Není výjimkou, že se do Witte často brigádníci vracejí. „Někteří se dokonce stanou i našimi stálými zaměstnanci,“ dodala Matuchová.

Zajímavou volbou může být práce na hradech a zámcích v regionu, kdy se hledají především průvodci a pokladní. V minulém roce by se například na zámku a hradě v Bečově nad Teplou další ruce hodily.

Brigády Kde také hledají posily Točení zmrzliny v nemocniční kantýně Ostrov, 66 Kč/hodina Nemos plus s.r.o.

Práce v McDonald’s T. G. Masaryka, Karlovy Vary 80-95 Kč/hodina

Brigáda u DHL, Karlovy Vary 85-100 Kč/hodina

Stevard/ka na autobusových linkách, Cheb, Student Aency 80-100 Kč/hodina

Uklízečka - pokojská v Ubytovně, firma River, 80 – 100 Kč / hodina

Obsluha interaktivní zóny v rámci výstavy Obři oceánů, OC Varyáda Karlovy Vary, termíny od 2.5.-31.5., čas vždy 13.30 – 18 hod, plat 150/hodina

„Museli jsme si pomoci především vlastními silami. Minulý rok byl skutečně extrémní nejen v návštěvnosti, ale zejména v požadavcích kladených na externí, stálé průvodce i ostatní zaměstnance,“ vzpomněl kastelán Tomáš Wizovský.

Budoucí průvodce by měl mít zájem o historii a památky, dobré vyjadřovací schopnosti a trochu dobrodružného či romantického ducha. Velkou výhodou je znalost cizích jazyků.

Zajímavou nabídkou je také nábor lidí do komparzu nově připravovaného filmu, který se bude točit v Lokti. Jedná se o natáčení zahraničního historického televizního filmu Tankisté odehrávající se v roce 1945. Tvůrci hledají především muže ve věku 16 až 85 let do rolí civilistů, vězňů a vojáků. Základní honorář činí 800 korun za dvanáct hodin. Příplatky se mění v závislosti na roli.