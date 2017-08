Tábor dostane novou studnu i klubovnu. Wi-fi ne, narušila by tradici

„Prioritně by ale město mělo řešit pozemky. Ty patří šesti restituentům a k poslednímu srpnu s nimi končí nájemní smlouva. Pokud nebude prodloužena, tábor se v příštím roce neuskuteční,“ vysvětlil vedoucí tábora Jan März.

Vladař a další majetek připadl Karlovým Varům nedávno, kdy po šesti letech jednání vešla v platnost směna s Karlovarským krajem.

Na tábor, který má třicetiletou tradici, se v minulém týdnu přijeli podívat zástupci magistrátu, aby na vlastní oči viděli, co je potřeba opravit či zlepšit. „Sice jsme to v tomto roce neměli v plánu, ale už jsme zde investovali 300 tisíc, ty padly na nové podlahy,“ uvedl náměstek primátora Michal Riško.

A podle prvních odhadů budou další investice nutné. „V současné době se vytváří rozpočet na příští rok, určitě se tam Vladař objeví. Zatím musíme zjistit, co počká a co už ne,“ uvedl Riško s tím, že setkání s šesti majiteli pozemků, na kterých se tábor rozkládá, se už podařilo zorganizovat. „Prodat je nechtějí, ale souhlasí se smlouvou o zápůjčce,“ odstranil obavy malých táborníků o další ročníky Riško.

Podle vedoucího tábora bude nutné investovat do studny i opravy části elektroinstalace. „Každý rok je zájem o tábor enormní, máme více zájemců než míst. Proto věřím, že náš tradiční tábor nezmizí,“ přeje si März.

S tím souhlasí i vedení města, to chce zachovat tradiční ráz místa. „Nebude žádná wi-fi nebo supermoderní chatky. V nich kouzlo tábora nespočívá. jenom by mu to uškodilo,“ potvrdil náměstek s tím, že v plánech je i stavba nové táborové klubovny.