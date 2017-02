Boj s bolševníkem nekončí, Karlovarský kraj zaplatí další miliony

Do zápasu s nimi se pustilo už předešlé vedení kraje, a to prostřednictvím velkého Evropou dotovaného projektu. Likvidace nebezpečného plevele stála desítky milionů korun a kraj musí stav území udržet do roku 2025.

„Ročně nás to bude stát přes deset milionů korun. Samozřejmě záleží vždycky na zastupitelstvu, kolik bude ochotno uvolnit, aby při nějaké případné kontrole nemohlo dojít k vratce získané dotace,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec.

Z letošních 12 milionů korun podle něj půjde většina peněz Údržbě silnic Karlovarského kraje, která likvidaci zajišťuje. Dále pak Agentuře projektového a dotačního managementu, která se o projekt stará ve vztahu k Evropské unii. Zajišťuje například monitoring, webové stránky a podobně.

Milion korun, což je o něco méně než vloni, rozdělí kraj jednotlivým majitelům pozemků. Ti se budou starat, aby na nich bolševník znovu nevyrostl. „Jedna dotace může být až 300 tisíc korun. Minulý rok bylo v balíku 1,5 milionu a peníze se ani nevyčerpaly, proto jsme je snížili,“ vysvětlil Karel Jakobec.

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové vloni byla maximální výše jedné dotace 150 tisíc. Pokud by byl letošní zájem enormní, jsou radní připraveni vrátit částku na původní výši, tedy 1,5 milionu korun. „Peníze bychom doplnili z případného přebytku. Myslím ale, že vzhledem k loňskému roku to nehrozí,“ podotkl Karel Jakobec.

Majitelé pozemků získají dotaci ve dvou platbách, protože je záhodno, aby se do likvidace pustili dvakrát. Získat ji mohou i obce. Jak se jim boj s nechtěnými rostlinami daří, bude kraj kontrolovat.

Radní zároveň připravují jednoduchou aplikaci pro majitele chytrých telefonů. Ti by pak sami mohli nahlašovat místa, kde se s rozpínavým plevelem setkali.

„V současné době vypadá sběr informací tak, že člověk napíše e-mail, popřípadě místo ohlásí telefonicky. Informace se pak přes počítač zanášejí do mapy. Proto bychom rádi nabídli jednoduchou službu, která by umožnila místo vyfotit,“ prozradil Josef Janů, krajský radní pro regionální rozvoj, projektové řízení a informatiku.

Společně s fotografií by telefon zaznamenal i přesnou polohu místa, které by se okamžitě objevilo v seznamu. Podle radního by to kraji umožnilo velice rychle na situaci reagovat. „Do boje s invazivními rostlinami se investovaly obrovské peníze a my bychom potřebovali stav ještě zlepšit,“ uvedl Josef Janů.

Kraj by podle něj chtěl aplikaci vytvořit co nejdříve, v ideálním případě ještě předtím, než začne bolševník, netýkavka či křídlatky růst.

Projekt likvidace nebezpečného plevele se v regionu uskutečnil od srpna 2013 do prosince 2015.