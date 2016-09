Plány na opravy zkrachovaly. Sportovci přišli o hřiště, Cheb o dotaci

Do šaten fotbalistů teče, tribuna drží už jen silou vůle, hala, kuželkářská dráha, ubytovna i další sportoviště jsou v nevyhovujícím stavu. Město proto vypsalo výběrové řízení, vybralo zhotovitele, plzeňskou společnost Vysspa, během prázdnin se dokonce sešli mimořádně zastupitelé, aby posvětili navýšení ceny oprav za čtyřicet milionů o dvanáct milionů korun. Teď je vše jinak.

„Na radnici přišlo od firmy, která ve výběrovém řízení zakázku získala, vyjádření, že z projektu odstupuje s tím, že práce v daném termínu nestihne,“ přetlumočil stanovisko společnosti místostarosta Chebu Pavel Hojda.

To znamená, že pro letošek se už na Lokomotivě do země nekopne. „V podmínkách dotace, kterou jsme měli přislíbenou ve výši 14,5 milionu korun, stojí, že projekt musí skončit ještě letos. Teď musíme celou zakázku přehodnotit, zpracovat a vypsat nová výběrová řízení. A jakmile to na jaře počasí dovolí, začneme pracovat alespoň na hřištích s umělým povrchem, aby měli fotbalisté kde hrát,“ uvedl starosta Petr Navrátil. Dodal, že další úpravy Lokomotivy budou následovat.

Město se obrátí s žádostí o pomoc na ministerstvo

Starosta ujistil, že město opět požádá, aby mu ministerstvo školství prostřednictvím dotace s opravami více než šedesát let starého sportovního areálu pomohlo.

Pro sportovce FK Hvězda Cheb, jejichž domovské hřiště v areálu Lokomotivy se mělo začít rekonstruovat, přinesla nová situace obrovský smutek a zklamání. Navíc však krach plánu pocítí i finančně. Za užívání cizích hřišť totiž bude muset klub zaplatit.

„Přestože hřiště máme, budeme muset hrát celý podzim jinde,“ posteskl si prezident FK Hvězda Cheb Vladimír Hána. Podobné martyrium čeká klub i v jarních měsících, tedy pokud se s rekonstrukcí hřiště na Lokomotivě skutečně začne.

„Za ty peníze jsme mohli žákům nakoupit třeba nové dresy,“ pokrčil rameny Hána a doplnil, že klub má v současnosti třináct mužstev včetně elévů a žen.

Firmě nic nehrozí, ve smlouvě nebyla žádná sankce

Kriticky se dívá na celou anabázi i sekretář Sportovní Unie Chebska Miroslav Sabadin.

„Zaráží mne, že u takové zakázky, kdy jsou ve hře desítky milionů a navíc i státní dotace, nebyla stanovená žádná kauce. Firma, která se o vítězství tak prala a zvítězila, nakonec mohla ze svých závazků vycouvat bez jakýchkoli sankcí. Za to by měl někdo nést odpovědnost. A to konkrétně ten, kdo řízení připravoval,“ nebere si servítky Sabadin.

Podle zástupce starosty Pavla Hojdy se v podmínkách řízení sankce neobjevila, protože v Chebu se zatím veškeré nabídky setkaly s obrovským převisem poptávky.

„Pokud teď budeme připravovat nějakou větší akci, kde bude předpoklad, že se budou firmy přetahovat, budeme chtít po našem odboru, aby tam aukci zapracoval,“ doplnil Hojda.

Areál v roce 2013 převzalo město od zadlužené TJ Lokomotiva, která nemohla zvládnout péči o chátrající budovy.