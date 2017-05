Lupič okradl postiženého muže, vyhlídl si ho na veřejných záchodcích

Lupič si postiženého muže vyhlídl na veřejných záchodcích v Karlových Varech. Začal mu vyhrožovat násilím a donutil ho, aby ho zavedl k sobě do bytu. Vystrašený muž se tedy s lupičem v zádech vydal autobusem MHD i pěšky přes půl města domů.

„Při vstupu do bytu chtěl před neznámým mužem zavřít dveře, to se mu ale nepodařilo. Cizí muž dveře rozrazil a vnikl do bytu. Poškozeného poté odhodil do křesla a začal byt prohledávat. Ze stolku si nakonec vzal několik stokorun a z bytu odešel,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Okradený muž pak zavolal policii. „Policisté vytipovali několik možných pachatelů, z nichž poškozený jednoho identifikoval. Netrvalo dlouho a policisté přivedli k výslechu čtyřiatřicetiletého muže z Karlových Varů, který má za sebou bohatou trestní minulost, a to i násilného charakteru,“ uvedla Böhmová.

Policejní komisař muže obvinil z loupeže a také z porušování domovní svobody. Po výslechu putoval do policejní cely, kde čeká na rozhodnutí soudce o vazbě.

„V případě odsouzení může soudce obviněného potrestat až deseti lety vězení,“ dodala k případu mluvčí.