Muže, kterému lupič nastříkal do očí slzný sprej, zachránila přítelkyně

Událost se stala na sklonku prosince večer před jednou z karlovarských prodejen. Dvaadvacetiletý lupič si tam vyhlídl o dva roky mladšího muže.

„Nejprve po něm požadoval zapůjčení finanční hotovosti v částce 500 korun. Poté co mu jí poškozený odmítl půjčit, vytáhl slzný sprej a vyhrožoval mu jeho nastříkáním do úst. Poté ho násilím odtáhl od prodejny, nastříkal mu slzný sprej do obličeje a prohledal mu oblečení, odkud mu z kapsy odcizil mobilní telefon v hodnotě kolem osmi tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Útočníka ale vyrušila přítelkyně napadeného muže. Lupič se vylekal, odhodil mobil na zem a utekl. Napadený muž utrpěl lehké zranění, z potyčky si odnesl také roztrženou bundu.

Karlovarští kriminalisté nyní násilníka obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Soudce ho poslal do vazby. „V případě prokázání viny mu hrozí trest až deset let vězení,“ doplnila Týřová.