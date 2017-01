Lupič střelil prodavačku do obličeje airsoftovou zbraní, ta ho pořezala

Událost se stala v neděli okolo 18:30 hodin v karlovarské části Doubí. Do prodejny potravin přišel lupič s neznámou střelnou zbraní, podle všeho šlo o typ airsoftové pistole.

„Neznámý pachatel namířil na prodavačku nezjištěnou střelnou zbraň s tím, že chce peníze. Následně muž po ženě vystřelil a zasáhl ji do obličeje. Žena se při útoku bránila nožem. Muž poté z prodejny utekl,“ informovala policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Ženu odvezla záchranka s poraněním obličeje do nemocnice, kde ji lékaři hospitalizovali. Zranění utrpěl i lupič, kterého žena podle všeho zasáhla nožem. Na záznamu z bezpečnostní kamery je vidět, jak se při útěku drží za bok. Zraněnou ženu ještě čeká výslech, při kterém by policisté měli zjistit, co přesně se v prodejně stalo.

„Na místo se ihned sjely policejní hlídky, které začaly prohledávat okolí a pátrat po neznámém pachateli, a to i s psovodem a služebním psem. V současné chvíli kriminalisté vyhodnocují kamerové záznamy z místa činu a z okolí. Zároveň žádají občany o pomoc při pátrání. V případě jakýchkoliv informací k neznámému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158,“ vyzvala mluvčí.

Na tváři měl strniště a hovořil česky, popsala prodavačka

Podle ní by policistům pomohly i záznamy z kamer řidičů, kteří právě projížděli kolem.

„Konkrétně jde o auta, která projížděla po ulici Studentská po hlavním silničním tahu na Plzeň v časovém rozmezí od 18:15 do 19:00 hodin. Žádáme řidiče, kteří měli ve svých vozidlech kamery, aby se nás kontaktovali a poskytli nám jejich videozáznamy. Mohou nám velice pomoci při vyšetřování případu,“ řekla Krejčí.

Přepadená prodavačka zatím popsala lupiče, který je podle ní 180 až 190 centimetrů vysoký, má střední postavu, na tváři měl strniště a při přepadení nebyl maskovaný. Hovořil česky. Za loupež mu hrozí až deset let vězení.