Lyžařské Vánoce se vydařily, tržby areály investují do novinek

Nejen mezi mísou bramborového salátu a talířem cukroví trávili Vánoce obyvatelé a návštěvníci regionu. Skvělé podmínky je vytáhly na lyže a skiareály se mohou po několika smolných zimách těšit z dobrých tržeb.

„Vstup do letošní sezony hodnotíme jako úspěšný. Díky velkým investicím do technického zasněžování byly o vánočních svátcích v provozu všechny lanovky včetně Jáchymovské a naši návštěvníci si pochvalovali výborné sněhové podmínky na sjezdovkách,“ uvedl jednatel klínoveckého skiareálu Petr Zeman.

Pozitivně se to podle něj odrazilo na ekonomice areálu, a to zvláště ve srovnání s rokem 2015, kdy počasí zimním sportům v prosinci vysloveně nepřálo. Rekordní, co do počtu návštěvníků, přitom byly poslední dny starého roku, což už patří v nejvýše položeném krušnohorském středisku ke standardu.

„Ve skiareálu Klínovec chceme veškerý zisk investovat do dalšího rozvoje. V příštích letech připravujeme několik zásadních investic, které zase o něco více zpříjemní pobyt našim klientům,“ naznačil Petr Zeman.

Loňská smůla lyžařů je minulostí

Radost z letošní zimy mají i provozovatelé sousedního areálu Boží Dar – Neklid, který minulou sezonu stál. „Návštěvnost se nám tím pádem zvýšila o tisíc procent,“ poznamenal Filip Majkus z Neklidu.

Zaměstnanci střediska hodnotí Vánoce jako úspěšné, a to i přes nepříjemnosti, které zpočátku přinesl silný vítr. „Ještě minulé úterý jsme kvůli němu nejeli, takže jsme nezačínali 23. prosince. Nicméně novoroční víkend se hodně vydařil. Bylo opravdu krásně. Věříme, že tohle počasí značí nástup klasické zimy,“ řekl.

Své první Vánoce si nyní užil i nejmladší skiareál na Plešivci, který kvůli chabým zimám spouštěl provoz později. „Je to určitě veliká pomoc pro ekonomiku areálu,“ řekl jednatel Petr Voráček. Investice bude skiareál plánovat po ukončení lyžařské sezony.

Na Bublavě chtějí postavit novou lanovku

Vzhledem k předešlým dvěma zimám jsou s vánočním lyžováním spokojeni i na Bublavě, kde je v provozu celý areál kromě černé sjezdovky. Loňské Vánoce vlekařům kvůli teplu utekly celé.

„Teď jezdíme od první dekády prosince a spokojení jsme moc. Samozřejmě ještě lepší by bylo, pokud by nepřišla vánoční obleva. Pršelo a na sjezdovkách nebyl skoro nikdo, což nám už tak krátké svátky ještě zkrátilo. Peníze jsme ale udrželi a lidé byli spokojení,“ řekl Jiří Lhota ze sdružení SKI Bublava, které areál provozuje.

Jeho vedení už nyní ví, jak letošní sezonu zhodnotí. Investice půjdou do nové lanovky. „Je koupená a v letošním roce bychom ji chtěli postavit. Pokud bude dobrá sezona, ulehčí to ekonomické situaci a nebudeme si muset brát tak vysoký úvěr,“ uvedl Jiří Lhota.

Po třech letech byl během letošních Vánoc v provozu skiareál Mariánky v Mariánských Lázních. Podle vedoucího střediska Vladimíra Černého se návštěvnost vrátila tam, kde byla předtím. „Za předchozí dva roky není co srovnávat, ale nyní dorazilo každý den zhruba šest až sedm stovek lidí,“ odhadl.

Jak to ekonomice střediska pomohlo, zatím nemají tamní zaměstnanci vyčíslené, nicméně situace se prý vyvíjí velice pozitivně. „Zkušenosti máme takové, že s koncem vánočních prázdnin návštěvnost klesne a stoupne zase s příchodem jarních prázdnin. Ty budou u nás v regionu začátkem února,“ podotkl Vladimír Černý.

Lyžaři, kteří se o Vánocích na hory nedostali, nemusejí ničeho litovat. Podle pozorovatele počasí Českého hydrometeorologického ústavu Rudolfa Kovaříka ze Šindelové se zima teprve rozjíždí a sněhu na sjezdovkách bude zřejmě dost.

„Tento týden už se o nás zima postará. Na horách může napadnout až čtyřicet centimetrů a do toho bude foukat vítr. Tvořit se tak mohou sněhové jazyky a závěje,“ varoval.

Leden by podle něj měl být průměrný, některé dny budou i chladnější a podle prognózy hydrometeorologů by druhá dekáda měsíce mohla přinést i mrazy. Jejich příjemnější stránku už s příchodem nového roku někteří okusili.

„Jsem rád, že lidé neseděli o svátcích doma. Vyrazili i na brusle, protože zamrzl třeba rybník Tajch na Šindelové nebo Lesík u Nejdku. Byla jich tam opravdu spousta,“ zmínil.

Zajímavostí je, že během posledních patnácti let nebyla na Karlovarsku tolik promrzlá půda jako teď. Jde o 5 až 10, někde i 17 centimetrů. Podle Rudolfa Kovaříka by to mohlo přinést problémy s vodou.