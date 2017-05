V lázeňské MHD už cestující jezdí s Mariánkou, slevy dostane víc lidí

Uhradit jízdné je samozřejmě možné i hotově. Cestující však musí počítat s tím, že se mu taková platba prodraží.

„Při hotovostní platbě začnou platit nové tarify. Například základní jízdné se zvýší z 12 na 20 korun a celodenní ze 40 na 50 korun,“ upřesnil starosta Petr Třešňák s tím, že výše jízdného pro časová pásma, jako jsou patnáctidenní, měsíční, čtvrtletní či roční jízdenky, se nezměnila.

Podle starosty odpadá díky novému systému složitá manipulace s mincemi a také cestování je pohodlnější. Lidé už nemusejí po kapsách hledat drobné, které by vhodili do kasiček ve vozech.

Systém slev se mění

Oproti předcházejícímu období se však změnily kategorie cestujících, kteří mají nárok na slevu. Nově nyní budou zdarma jezdit lidé doprovázející dítě do tří let, což dosud platilo pouze pro matky s kočárky a bylo často příčinou sporů. Například matky, které svoje dítě nesly v náručí nebo v šátku na těle, poukazovaly na to, že jsou v tomto ohledu diskriminovány.

Senioři nad 70 let budou za MHD platit symbolických 100 korun ročně. Také členové Českého svazu bojovníků za svobodu už nebudou mít nárok na jízdné zdarma automaticky. Jejich žádost bude muset individuálně posoudit a schválit městská rada.

„V praxi to znamená, že se každá žádost bude posuzovat zvlášť. Tím se rozšíří možnost bezplatné přepravy i pro ostatní odbojáře, nejen pro členy či funkcionáře tohoto svazu. Pokud radní podanou žádost schválí, budou se tito lidé vykazovat při přepravě Mariánskolázeňskou kartou s aktivovaným bezplatným tarifem,“ řekl starosta.

Novinkou je i to, že se ve vozech objevily světelné tabule s názvy stanic, nechybí ani akustické hlášení zastávek. Radnice tak reagovala na časté stížnosti zahraničních hostů, pro které bylo složité se v systému MHD orientovat.

Společnost Městská doprava Mariánské Lázně už eviduje téměř 4 tisíce držitelů městské karty.

„V těchto dnech prožíváme první testovací dny, ale myslím, že si to brzy sedne. Očekáváme, že ještě jedna vlna zájemců o kartu přijde. Budou to lidé, kteří zatím jezdí na stávající časové jízdenky. Jakmile jim však platnost skončí, budou si muset jejich vlastníci zakoupit elektronickou kartu,“ uvedl jednatel společnosti Jiří Klusoň.

Ten předpokládá, že městskou kartu bude vlastnit až 4,5 tisíce lidí z Mariánských Lázní a okolních obcí, kam autobusy městské dopravy zajíždějí. „Starší generace má před takovým placením ještě trošku ostych, ale i tady se už ledy lámou,“ poznamenal.

Společnost prý se zavedením karty čekala na to, až bude systém bezkontaktního placení ověřený ve větších městech. Také pečlivě vybírala takový systém, který umožní další rozvoj.

„Pro naše město, které ročně navštíví tisíce lázeňských hostů, je možnost bezkontaktního placení bankovními kartami velmi důležitá. Karta by však neměla poskytovat jen dopravní aplikace, ale měla by v budoucnu nabídnout využití třeba ve sportovních zařízeních či kulturních organizacích města nebo při parkování,“ doplnil Klusoň.

Karta by navíc měla být plně kompatibilní pro novou edici Plzeňské karty. O náklady spojené se zavedením nového odbavovacího systému se podělilo město se společností Městská doprava Mariánské Lázně. Instalace nových terminálů MHD vyšla zhruba na dva miliony korun, za pořízení karet zaplatilo město asi 300 tisíc korun.