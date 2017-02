VIDEO: Most lásky v Sokolově opět rozkvetl zámky zamilovaných

„Poprvé se uskutečnily v roce 2014,“ uvedl jeho ředitel Ladislav Sedláček.

Mezi lidmi si akce za čtyři roky získala velkou popularitu. „Dozvěděli jsme se o ní z internetu,“ uvedla Martina Hudská z Habartova. Spolu s manželem Martinem a svými třemi dětmi přišla na most pověšením zámku zpečetit jejich lásku.

„Klíč pak musíte hodit do řeky,“ popsal rituál Jan Kyselý, který na most přišel s partnerkou Simonou Berkyovou. Chodí spolu druhým rokem a nevylučují svatbu. „Pokud nám to bude klapat,“ podotýká mladý muž.

Myšlenka mostu lásky je oba nadchla. „Už jsme chtěli přijít loni, ale nevyšlo nám to,“ dodal Jan Kyselý.

O zábavu účastníků akce se před mostem starali mladí umělci ze sokolovské základní umělecké školy. Celé odpoledne Sokolovem zněly i ukázky milostné poezie.

Oslavy Dne svatého Valentýna vyvrcholily startem balónků, pod nimiž se houpaly obálky se zamilovanými vzkazy těch, kteří svou lásku chtěli vykřičet do celého světa.

Tradice mostu lásky má své kořeny v Číně, kde na lana natažená na Velké čínské zdi mladí manželé věšeli zámky a klíče od nich pák házeli přes zeď.

V Evropě tento zvyk poprvé popsal v románu Chci tě spisovatel Federico Moccia. Místem, kde mladý pár stvrdil svůj románový vztah, byl římský most Milvio, na němž podle legendy zahynul mučednickou smrtí svatý Valentýn.