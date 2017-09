Most je uzavřený, cyklisté se při objížďce musí proplétat mezi auty

Nemilé překvapení čeká u obce Odrava na výletníky jedoucí po Cyklostezce Ohře. Mostek přes řeku je uzavřený a objízdná trasa cyklisty přivede na rušnou komunikaci. To by se teď mělo změnit. Chátrající železobetonovou lávku kraj převezme do svého vlastnictví a opraví ji.